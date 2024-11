Creative Sound Blaster GS3, con Black Friday di Amazon costa pochissimo

Fonte foto: Creative

Tra i produttori più interessanti nel settore delle soundbar, troviamo sicuramente Creative che nel tempo ha costruito un catalogo piuttosto ampio di prodotti, per diverse categorie di utenti e con prezzi da poche decine a diverse centinaia di euro.

Nel segmento dedicato ai computer desktop, ad esempio, troviamo l’ottima Sound Blaster GS3, un dispositivo semplice da usare e dal prezzo estremamente contenuto, che si rivolge a un pubblico giovane e, nello specifico, agli appassionati di gaming che cercano un sistema audio efficiente per la propria postazione.

Con le offerte Amazon in occasione del Black Friday 2024¸ il prezzo di questa soundbar è ancora più conveniente e scende per la prima volta sotto i 40 euro, arrivando a minimo storico.

Creative Sound Blaster GS3

Creative Sound Blaster GS3: scheda tecnica

La Creative Sound Blaster GS3 è una soundbar all-in-one compatta che misura 410×92,7×73,7 mm e può posizionata praticamente ovunque, specialmente sotto al monitor del PC in una postazione da gaming.

Ha una configurazione stereo 2.0, con due speaker da 75×52 mm e un foro posteriore che funge da woofer virtuale, per riprodurre bassi più corposi. La potenza è di 12 watt RMS e 24 watt di picco e ha una risposta in frequenza che va dai 65 Hz fino a 20 kHz.

Molto interessante la tecnologia Superwide, un algoritmo psicoacustico che viene utilizzato per simulare un sound che proviene da speaker posizionati a una distanza maggiore rispetto alla realtà. Questo sistema permette anche di allargare il campo sonoro, garantendo una maggiore spazialità all’audio.

Per connettere la soundbar al proprio PC o a qualsiasi altra fonte esterna, si possono utilizzare l’USB-C, il Bluetooth 5.4 o la porta AUX-In. Per chi, invece, preferisce le cuffie cablate, può utilizzare l’apposito ingresso per il jack da 3,5 millimetri posizionato sul retro del dispositivo.

Per utilizzare questo prodotto bisogna passare necessariamente per i tasti fisici posti nella parte destra del device che includono il selettore del volume/tasto di accensione, il pulsante per selezionare la fonte da cui proviene l’audio, quello per attivare e disattivare la modalità Superwide e quello per regolare l’illuminazione LED. Non c’è purtroppo alcun telecomando e la soundbar non è compatibile nemmeno con l’app Creative.

Infine per quanto riguarda il design, parliamo di un prodotto con un look essenziale, che si adatta tranquillamente a qualsiasi scrivania soprattutto, come già accennato, alle postazioni da gaming. Fanno la differenza, proprio in questo senso, i LED con l’utente che può regolarne il colore, scegliendo tra diverse configurazioni, e la luminosità e che, al bisogno, possono essere anche disattivati.

Soundbar Creative Sound Blaster GS3: l’offerta Amazon

La Creative Sound Blaster GS3 ha un prezzo di listino di 54,99 euro, una cifra già piuttosto contenuta che, grazie al Black Friday di Amazon, scende ulteriormente fino a 39,99 euro (-27%, -15 euro). Uno sconto davvero molto interessante che rende ancora più semplice l’acquisto di questa soundbar compatta.

