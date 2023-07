Rapinatori in azione: di cosa parla il film Lift

Fonte foto: Christopher Barr/Netflix

Un ladro molto abile viene contattato dalla sua ex fidanzata e dall’FBI con una proposta: mettere a segno un colpo impossibile, insieme alla sua squadra, sul volo passeggeri 777 da Londra a Zurigo. L’obiettivo? Evitare un attacco terroristico facendo ciò che questi abili rapinatori sanno fare meglio: derubare i ricchi. È questa in breve la trama del film Lift, una delle ultime novità Netflix annunciata di recente durante l’evento globale Tudum. Il film è scritto da Daniel Kunka e diretto da Felix Gary Gary, che in passato si è occupato della regia di film del calibro di Men in Black: International. Fast & Furious 8, The Italian Job e Il risolutore.

Il cast di Lift

Nel cast del film Lift ci sono Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D’Onofrio, Úrsula Corberó, Billy Magnussen, Jacob Batalon (che nei recenti film di Spider-Man interpreta l’amico di Peter Parker, Ned Leeds), Jean Reno e Sam Worthington (già visto in Avatar).

Kevin Hart, che nel film interpreta il protagonista Cyrus, è già noto, tra le alter cose, per Jumanji: Welcome to the Jungle, Night School, Central Intelligence, The Man from Toronto, Fatherhood e True Story. Gugu Mbatha-Raw interpreta l’agente Abby: già premiata con il British Independent Film Award for Best Actress, l’attrice ha preso parte in passato a Beyond the Lights, Miss Sloane, Beauty and the Beast, Fast Color, Loki, A Wrinkle in Time e The Cloverfield Paradox.

Vincent D’Onofrio interpreta invece Denton, che viene presentato come “il maestro del travestimento”: nella filmografia dell’attore figurano Full Metal Jacket, Men in Black, Daredevil, Jurassic World, Law & Order: Criminal Intent e The Unforgivable. Úrsula Corberó nel film Lift veste i panni di Camila, la pilota. Se il nome vi è familiare, probabilmente è perché la ricordate nel ruolo di Tokyo in La Casa di Carta (serie interamente disponibile su Netflix).

Billy Magnussen (già visto in Into the Woods, No Time to Die, Game Night, Bridge of Spies, Maniac e Aladdin) in Lift è invece Magnus, che viene presentato come lo scassinatore della squadra di ladri esperti. L’esperta di estrazioni Luc è interpretata da Viveik Kalra, nota ad esempio per aver preso parte a Voyagers, Three Months e Beecham House. Nella squadra di ladri non potrebbe mancare ovviamente un mago della tecnologia, Mi-Sun: lo interpreta Yun Jee Kim, già noto per The Last Empress e Mine.

Completano il cast di Lift gli attori Burn Gorman (Pacific Rim, Enola Holmes, The Dark Knight Rises, Game of Thrones, Crimson Peak, Turn: Washington’s Spies e Guillermo del Toro’s Pinocchio) e Paul Anderson (che, tra le alter cose, è Arthur Shelby in Peaky Blinders).

Quando esce Lift

Inizialmente programmata per agosto di quest’anno, l’uscita su Netflix del film Lift è prevista per il 12 gennaio 2024.