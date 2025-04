Non solo Conclave: l'altro film che tutti cercano dopo la morte di papa Francesco

Fonte foto: Netflix

Dopo la morte di papa Francesco, c’è un altro film, oltre a Conclave, che sta attirando crescenti attenzioni in streaming: I due papi. L’improvviso successo del primo film è facilmente spiegato: il thriller del 2024 racconta in modo abbastanza preciso, seppur in un contesto di finzione, cosa succede durante il conclave e come si elegge un nuovo papa. I due papi, invece, è un film del 2019 che racconta del rapporto tra Papa Benedetto XVI e Jorge Mario Bergoglio, ovvero il futuro papa Francesco.

Com’è e di cosa parla il film I due papi

Diretto da Fernando Meirelles e scritto da Anthony McCarten, il film I due papi è basato sull’opera teatrale The Pope dello stesso McCarten. La pellicola, come accennato, esplora il rapporto tra Papa Benedetto XVI, interpretato da Anthony Hopkins, e il cardinale Jorge Mario Bergoglio, interpretato da Jonathan Pryce.

La trama si focalizza sul periodo antecedente le dimissioni di Benedetto XVI avvenute nel 2013.​ La storia comincia nel 2012 quando il cardinale Bergoglio, disilluso dalla direzione della Chiesa, chiede a Papa Benedetto XVI il permesso di ritirarsi. Il Papa lo convoca a Roma, dove i due intraprendono un dialogo profondo sulle rispettive visioni della fede, della Chiesa e del perdono.

Questo confronto porta Benedetto XVI a riflettere sulla propria leadership e a prendere la storica decisione di dimettersi, aprendo la strada all’elezione di Bergoglio come Papa Francesco.​

Il film ha ricevuto recensioni generalmente positive ed è stato candidato a numerosi premi, tra cui tre Oscar (miglior attore per Pryce, miglior attore non protagonista per Hopkins e miglior sceneggiatura non originale), quattro Golden Globe e cinque BAFTA, oltre a riconoscimenti ai Satellite Awards e ai Critics’ Choice Awards.

Cosa c’è di vero nel film I due papi

Il film I due papi mescola eventi reali ad altri di finzione: in generale, si prende una grande libertà creativa e narrativa e non va quindi inteso come un documentario né come una ricostruzione storica rigorosa. Detto questo, certamente alcuni eventi narrati sono davvero accaduti: è vero che nel 2013 Benedetto XVI si è dimesso dal pontificato, ad esempio, così come è vero che successivamente è stato eletto Papa Bergoglio.

È altrettanto vero che i due si sono incontrati e che tra loro è nato un rapporto di reciproco rispetto. Anche le differenze ideologiche tra i due, con Benedetto XVI legato a una visione più conservatrice della dottrina e Francesco portavoce di un rinnovamento più progressista, sono fondate.

Sono invece immaginarie e frutto di libertà creativa molte delle conversazioni intime tra i due papi, così come alcuni momenti emotivi rappresentati nel film. Non esistono fonti ufficiali che confermino dialoghi di quella profondità né il ruolo decisivo di Bergoglio nella decisione di Benedetto XVI di abbandonare il pontificato.

Anche alcuni aspetti del passato di Bergoglio, come il suo rapporto con la dittatura argentina, vengono trattati nel film in modo drammatico e romanzato, anche per rendere la narrazione più coinvolgente.

Dove vedere il film I due papi in streaming

Presentato in anteprima al Telluride Film Festival nel 2019, I due papi ha avuto una distribuzione limitata nelle sale cinematografiche statunitensi e britanniche. In Italia è stato proiettato dal 2 al 4 dicembre 2019, prima di essere distribuito globalmente su Netflix.