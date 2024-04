Le cuffie da gaming Razer BlackShark V2 Pro per PlayStation e Xbox arrivano in Italia: ecco le caratteristiche e il prezzo ufficiale

Razer ha annunciato l’espansione sul mercato globale delle Razer BlackShark V2 Pro, disponibili sia in versione PlayStation che in versione Xbox. La linea headset per gli esport di Razer si arricchisce, quindi, con due nuove varianti che vanno ad affiancarsi alle Razer BlackShark V2 Pro per PC. In arrivo ci sono anche le Razer BlackShark V2 X, sia per PlayStation che per Xbox, più economiche ma non per questo meno interessanti.

Razer Blackshark V2 Pro (Playstation)

Razer BlackShark V2 Pro: caratteristiche tecniche

Le Razer BlackShark V2 Pro sono cuffie wireless over-ear, pensate per offrire prestazioni di alto livello e ottimizzate per adattarsi all’uso durante le più dinamiche sessioni di gioco. Tra le caratteristiche c’è il Razer HyperClear Super Wideband Mic, microfono rimovibile già proposto dalla versione PC.

Ci sono anche i driver TriForce Titanium da 50 mm con rivestimento in titanio per garantire prestazioni da cuffie di fascia alta. Ad arricchire il comparto tecnico troviamo la tecnologia Razer HyperSpeed Wireless, per una connessione wireless a 2,4 GHz con prestazioni elevate e latenza ridotta.

Da notare anche il supporto alla connettività Bluetooth a cui si affianca il sistema SmartSwitch on device che permette di passare dalla connessione wireless (ad esempio attivata sulla console) a quella Bluetooth (ad esempio attiva con lo smartphone) in un istante.

Le Razer BlackShark V2 Pro pesano appena 320 grammi, risultando anche particolarmente leggere e comode da indossare, nonostante le caratteristiche tecniche e il design over-ear possano far pensare a un accessorio ingombrante, soprattutto in caso di utilizzo prolungato (tipico delle lunghe sessioni di gaming). Ci sono i cuscinetti in memory foam con possibilità di sfruttare la cancellazione passiva del rumore. Su console, l’autonomia arriva fino a 48 ore.

Razer BlackShark V2: caratteristiche tecniche

La gamma Razer registra il debutto anche delle nuove Razer BlackShark V2, sia per PlayStation che per Xbox, con driver TriForce (con design in 3 parti per la regolazione separata di alti, medi e bassi) e microfono cardioide HyperClear. Le cuffie hanno la cancellazione passiva del rumore, cuscinetti in memory foam e sono collegabili via jack audio al PC. Sulla scocca è disponibile la rotellina per la regolazione del volume.

I prezzi delle nuove cuffie Razer

La nuova gamma Razer BlackShark V2 Pro è pronta a conquistare il mercato italiano. Le nuove cuffie sono disponibili con un prezzo di 219,99 euro, sia per PlayStation che per Xbox. Da notare che, per entrambe le versioni, è disponibile anche una White Edition, con scocca bianca. Il prezzo non cambia. Per quanto riguarda le nuove Razer BlackShark V2, invece, il prezzo ufficiale è di 59,99 euro.

