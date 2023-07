Realme 10, offerta imperdibile: minimo storico e prezzo in picchiata

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

realme non può più essere considerata una novità nel panorama degli smartphone. In questi anni l’azienda cinese è diventata una certezza e sinonimo di affidabilità e di dispositivi con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Che diventa eccezionale quando li troviamo in offerta con uno sconto speciale come accade oggi con il realme 10. Stiamo parlando di uno degli smartphone più rappresentativi dell’azienda, un telefono lowcost, ma con caratteristiche super interessanti e che assicura performance di un livello superiore. Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 39% che fa risparmiare più di 100€ sul prezzo di listino e lo fa scendere al minimo storico.

Il realme 10 ha una scheda tecnica decisamente superiore rispetto al prezzo a cui lo troviamo oggi. Schermo di ottima qualità e con una frequenza di aggiornamento elevata, processore che assicura ottime prestazioni, una RAM dinamica che può arrivare fino a 16GB, una fotocamera da 50MP di livello professionale e un design unico che si ispira alle particelle di luce. Insomma, un dispositivo che cerca di contraddistinguersi in un momento storico in cui i telefoni sono tutti molto simili tra di loro. Ecco le caratteristiche e il prezzo del realme 10.

realme 10: scheda tecnica

Difficilmente partiamo dal design per descrivere le caratteristiche di uno smartphone. Ma in questo caso è d’obbligo. realme, infatti, ha deciso di rendere unico il realme 10 realizzando una cover posteriore che si ispira alle particelle di luce. Un gioco di luci e colori che lo rende speciale e riconoscibilissimo.

Passando agli aspetti più tecnici, il telefono è dotato di uno schermo Super AMOLED da 6,4" con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 90Hz, per una maggiore scorrevolezza nell’utilizzo quotidiano. La potenza è assicurata dal processore MediaTek Helio G99 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Nel momento del bisogno la RAM può espandersi fino a 16GB grazie alla RAM dinamica, in questo modo non avrai nessun problema con le app più pesanti (come ad esempio i videogame).

Buono anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50MP con intelligenza artificiale che interviene in tempo reale per migliorare la qualità delle immagini. La fotocamera per i selfie è da 16MP. Ottimi anche gli scatti in notturna.

Chiudiamo con la batteria a lunghissima durata da 5000mAh che permette di arrivare a fine giornata senza patemi (puoi coprire anche due giorni con un utilizzo normale) e con la ricarica rapida da 33W si impiega circa un’ora per avere il 100% di autonomia.

realme 10 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo in picchiata per il realme 10: oggi lo troviamo su Amazon a 170,90€, con uno sconto di ben il 39% rispetto a quello di listino. Il risparmio supera i 100€ e si approfitta anche del minimo storico sul sito di e-commerce. L’offerta è davvero molto interessante per un dispositivo che, come abbiamo appena visto, ha una scheda tecnica di un livello superiore. Bisogna essere molto veloci nell’approfittarne: al momento è uno degli smartphone più venduti sul sito di e-commerce e la promo potrebbe terminare presto. La spedizione è curata da Amazon e bastano pochi giorni per riceverlo a casa (anche meno di ventiquattro ore).

