Realme, il prezzo dello smartphone lowcost è crollato su Amazon

Ultimi giorni dell’anno e il 2024 andrà in archivio. Anche in questi giorni di riposo che si passano solitamente in famiglia, Amazon è sempre pronto a regalarci nuove offerte e nuovi dispositivi al minimo storico da acquistare. Se siete alla ricerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo e che assicuri prestazioni come quelle di un top di gamma, abbiamo il modello che fa per voi. Si tratta del realme 12+, telefono uscito quest’anno e che si posiziona in quella fascia molto interessante tra i medio e i top di gamma. Schermo grande e fluido, prestazioni al top e soprattutto una fotocamera principale che trovi solo sui migliori telefoni lanciati in questo 2024 e prodotta da Sony.

Tutto questo a un prezzo mai visto prima e decisamente inferiore rispetto ai concorrenti più diretti. Il merito è dello sconto del 39% presente su Amazon che fa scendere il prezzo a poco più di 200 euro e risparmi ben 140 euro rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e di una delle migliori promo che puoi trovare oggi. Un’occasione da non farsi sfuggire: l’offerta potrebbe terminare tra poco.

Realme 12+: prezzo, offerta e sconto Amazon

La promo è di quelle da cogliere al volo. Solo per oggi trovi il realme 12+ a un prezzo di 219 euro grazie allo sconto del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Rispetto a quello di listino il risparmio netto supera i 140 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento.

Lo smartphone è già disponibile per essere acquistato e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai i classici 14 giorni da quando lo ricevi.

Realme 12+: le caratteristiche tecniche

Il realme 12+ non è solamente uno smartphone funzionale e con un’ottima scheda tecnica, è anche un telefono bello da vedere e con un design ricercato. Il brand cinese in questi anni ci ha sorpreso con dispositivi con una personalità e con uno stile ben definito e anche questo realme 12+ si mette in risalto. Lo fa grazie alla pelle vegana che copre la parte posteriore e da un motivo a losanghe che riproduce la trama dei cinturini di lusso. Uno smartphone veramente unico nel suo genere.

Come detto, lo smartphone ha anche una scheda tecnica di tutto rispetto, a partire da un display AMOLED Ultra Smooth da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Schermo fluido e scorrevole con le app che utilizziamo maggiormente nella vita di tutti i giorni, luminosità che tocca un picco di 2.000 nit e protegge la vista dalle fastidiose luci blu. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7050 con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. La RAM può essere aumentata fino a 16 gigabyte utilizzando lo spazio di archiviazione libero.

Il realme 12+ è una sorpresa anche per il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con a supporto un obiettivo ulttragrandangolare da 8 megapixel e un sensore da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 16 megapixel. A stupire è il gran numero di strumenti che hai a disposizione per migliorare la qualità delle immagini, a partire dagli algoritmi di intelligenza artificiale che permettono di scattare ottime immagini anche quando è buio.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutto il giorno. Grazie alla ricarica rapida SUPERVOOC da 67W impieghi poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia.

