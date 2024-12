Realme 12, lo sconto Amazon è incredibile: oggi costa pochissimo

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Se per Natale stai cercando un nuovo smartphone e vuoi spendere poco (molto meno di 200 euro), il realme 12 è il modello che fa per te. Il motivo è molto semplice: da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 100 euro sul prezzo di listino. Un’occasione veramente speciale per uno smartphone con una buona scheda tecnica e che oggi trovi con un rapporto qualità-prezzo mai visto prima.

Cosa rende il realme 12 così speciale? Molto semplice: alcune componenti sono di un livello superiore rispetto a quanto lo paghi. A partire dalla fotocamera principale da 108 megapixel che assicura scatti con una qualità cinematografica. Ottime anche le prestazioni grazie alla RAM virtuale che ti permette di aumentare le prestazioni ogni volta che ne hai bisogno. La batteria è una garanzia: grazia alla capacità da 5.000mAh arrivi a fine giornata senza troppi problemi.

realme 12: prezzo, offerta e sconto Amazon

Questa è una delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon per l’acquisto di un nuovo smartphone. Il realme 12 è disponibile in offerta a un prezzo di 169,99 euro con uno sconto di ben il 39%. Il risparmio netto è di ben 110 euro (una somma elevata per un telefono che ha un prezzo di listino basso) e approfitti anche del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Il telefono è già disponibile per essere spedito e consegnato, mentre per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025. Quindi lo puoi acquistare oggi e regalarlo per Natale senza nessuna paura di non poterlo restituire.

realme 12: le caratteristiche tecniche

Il prezzo a cui lo trovi oggi su Amazon potrebbe trarre in inganno e far pensare che il realme 12 non sia un telefono valido. In realtà non è così, anzi. Lo smartphone vale molto di più di quanto lo paghi e lo si intuisce abbastanza facilmente dalla scheda tecnica.

Il realme 12 è equipaggiato con un display da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate adattivo che arriva fino a un massimo di 120 Hz. La frequenza di aggiornamento si adatta alla tipologia di contenuto e di utilizzo che stai facendo dello smartphone per ottimizzare il consumo della batteria. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 6100+ supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 2 terabyte utilizzando una scheda microSD. Le RAM può essere aumentata all’occorrenza di altri 8GB utilizzando la funzione di RAM virtuale che sfrutta lo spazio di archiviazione libero.

Il comparto fotografico è uno dei punti forti del dispositivo. Il merito è dell’ottima fotocamera principale da 108 megapixel dotata anche di uno zoom 3x lossless. Un obiettivo versatile che ti permette di scattare ottime foto in ogni situazione e a supporto hai anche un sensore da 2 megapixel. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 8 megapixel.

In chiusura l’ottima batteria da 5.000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e hai a disposizione anche il supporto della ricarica rapida.

