Realme 14 Pro e 14 Pro+ in arrivo in Italia: presentazione al MWC 2025

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Realme

Realme ha confermato che durante il Mobile World Congress 2025 di Barcellona presenterà ufficialmente i nuovi smartphone di fascia media il Realme 14 Pro e Realme 14 Pro+ (in foto), rivelando in anteprima le specifiche tecniche e i prezzi di mercato.

Inoltre, come già accennato durante l’annuncio ufficiale per il mercato cinese, questi device hanno una caratteristica unica: sono in grado di cambiare colore in base alla temperatura. Per la variante Pearl White, realizzata in collaborazione con lo studio di design Valeur Designers, sono stati usati dei pigmenti termocromici avanzati che, quando la temperatura scende sotto i 16 °C, consentono al device di passare al bianco perla a un blu, tornando al colore originale quando la temperatura risale.

Realme 14 Pro 5G: scheda tecnica e prezzo

Realme 14 Pro 5G ha uno schermo AMOLED che misura 6,77 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.392 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore è un MediaTek Dimensity 7300 Energy a cui si affiancano 8/12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna, non espandibile. Presente la funzione Dynamic RAM che permette all’utente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria di archiviazione del device.

Grazie al chip in dotazione su questo device c’è anche Next AI, una suite di funzioni basate sull’intelligenza artificiale che consente agli utenti di accedere a dei tool per l’editing delle foto come AI Super-resolution che migliora la risoluzione degli scatti e AI Snap che permette di catturare foto nitide anche in caso di soggetti in movimento.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un secondo sensore per la profondità di campo da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, Bluetooth 5.4, l’USB-C 2.0, l’NFC e i diversi sistemi per la geolocalizzazione.

La batteria è da 6.000 mAh con ricarica via cavo SuperVOOC da 45 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia Realme UI 6.0.

Infine questo modello è certificato IP69 ed è dunque in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

La versione global del Realme 14 Pro 5G sarà presentata ufficialmente al prossimo Mobile World Congress ma l’azienda cinese ha già rivelato i prezzi di lancio:

Realme 14 Pro 5G – 8/256 GB – 429,99 euro

Realme 14 Pro 5G – 12/512 GB – 479,99 euro

Realme 14 Pro+: scheda tecnica e prezzo

Il Realme 14 Pro+ 5G ha un display AMOLED da 6,83 pollici, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. A protezione dello schermo stavolta c’è un vetro Corning Gorilla Glass 7i.

Il processore per questo modello è un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 con un solo taglio di memoria con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, non espandibile. Tornano anche su questo modello la funzione Dynamic RAM e le funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Next AI.

Migliora il comparto fotografico che comprende un sensore principale da 50 MP con PDAF e OIS, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x da 50 MP con PDAF e OIS. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Le connessioni stavolta comprendono 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC e le diverse tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente.

La batteria è anche stavolta da 6.000 mAh ma cresce la ricarica via cavo SuperVOOC che arriva a 80 W. Il sistema operativo è sempre Android 15 con interfaccia Realme UI 6.0. Infine torna anche su questo smartphone la certificazione IP69.

Anche la variante global del Realme 14 Pro+ 5G sarà presentata al Mobile World Congress, ma anche stavolta è già disponibile il prezzo di lancio per l’unica versione disponibile con 12/512 GB che costa 579,99 euro.