Fonte foto: Realme

Realme continua a rinnovare la sua gamma di accessori: l’ultima novità in ordine di tempo è rappresentata dalle Realme Buds T300. Si tratta di cuffie true wireless di tipo in-ear che, come da tradizione del brand, puntano a offrire un rapporto qualità/prezzo molto elevato, con ottime prestazioni a fronte di un prezzo accessibile.

Realme Buds T300: caratteristiche tecniche

Le nuove Realme Buds T300 si caratterizzano per un design compatto e la possibilità di scegliere tra la colorazione nera e la colorazione bianca (anche la custodia segue la colorazione degli auricolari). Tra le specifiche tecniche troviamo dei driver dinamici da 12,4 mm oltre alla certificazione IP55 che offre una buona protezione da polvere, schizzi d’acqua e sudore. A garantire una connettività stabile e con consumi ridotti c’è il Bluetooth 5.3.

Le nuove cuffie di casa Realme, considerando il posizionamento commerciale, propongono un comparto tecnico molto interessante. Tra le funzioni disponibili, infatti, troviamo il supporto all’audio spaziale a 360° oltre alla cancellazione attiva del rumore ANC, fino a 30 dB. Gli utenti possono attivare anche una modalità a bassa latenza.

Con questa modalità attiva, infatti, la latenza dell’audio si riduce fino a 50 ms, garantendo un’esperienza migliore nel gaming oltre che nella fruizione di contenuti multimediali. I dati dichiarati da Realme anticipano anche un’ottima autonomia per le Realme Buds T300.

Secondo quanto riferito dall’azienda, infatti, con una sola carica è possibile utilizzare le cuffiette per un massimo di 7 ore. Per raggiungere questo livello di autonomia, grazie alla ricarica rapida, serviranno, sempre in base ai dati forniti da Realme, appena 10 minuti di ricarica. Considerando anche la carica aggiuntiva della batteria, invece, l’autonomia sale a un valore record di 40 ore (il dato comunque è da testare).

Realme Buds T300: prezzo e disponibilità

Il prezzo è un altro punto di forza delle Realme Buds T300. Le nuove cuffie sono state ufficializzate in alcuni mercati asiatici e saranno acquistabili dalla prossima settimana, con un prezzo che, al cambio attuale, è pari a poco più di 30 euro. Come detto, le colorazioni disponibili sono due: Stylish Black e Youth White.

Al momento, non ci sono ancora informazioni in merito a un arrivo in Italia delle nuove cuffie Realme. Si tratta, in ogni caso, solo di una questione di tempo. Già nel corso delle prossime settimane, infatti, il marchio dovrebbe rinnovare la sua gamma di cuffie con un nuovo prodotto derivato dalle Realme Buds T300.

Il nome, infatti, potrebbe cambiare ma le specifiche tecniche saranno confermate, così come il design. Attualmente, Realme propone in Italia le Buds T100 con un prezzo di 32,99 euro. Le nuove Buds T300 (o la versione derivata da queste cuffie che arriverà in Europa) potrebbero essere commercializzate con un prezzo inferiore ai 40 euro.