Fonte foto: OnePlus

OnePlus ha svelato oggi le nuove OnePlus Buds Pro 3. Si tratta di cuffie true wireless in-ear che vanno a posizionarsi al vertice della gamma di auricolari di OnePlus, raccogliendo l’eredità delle OnePlus Buds Pro 2 e affiancando le OnePlus Buds 3. Le cuffie di OnePlus sono state realizzate in collaborazione con Dynaudio, iconico brand danese, oggi di proprietà cinese, specializzato nella realizzazione di speaker e altri prodotti audio.

OnePlus Buds Pro 3: caratteristiche tecniche

I nuovi OnePlus Buds Pro 3 sono auricolari true wireless in grado di sfruttare il Bluetooth 5.4, con possibilità di utilizzare Fast Pair per il collegamento rapido agli smartphone e ai tablet Android, sfruttando anche il codec LHDC 5.0 al fine di ottenere un audio di alta qualità e con una latenza ridotta.

Con la Modalità di gioco è possibile ridurre la latenza fino a 94 ms. È possibile, inoltre, abbinare le Buds Pro 3 a due dispositivi in contemporanea, passando da un dispositivo a un altro in modo semplice. Gli auricolari sono dotati di due driver (woofer da 11 mm e tweeter da 6 mm) progettati in collaborazione con Dynaudio e con DAC dedicati per ottimizzare il funzionamento di ogni driver, calibrando e personalizzando il suono.

Tramite l’app HeyMelody è possibile accedere alla funzione Golden Sound (serve uno smartphone OnePlus con Android 11 o successivi) per creare un profilo audio personalizzato. Tra le funzionalità delle cuffie di OnePlus troviamo anche la cancellazione adattativa in tempo reale del rumore, con la possibilità di cancellare i rumori fino a 50 dB e con prestazioni che, secondo l’azienda, sono fino a 2 volte migliori rispetto alle Buds Pro 2.

C’è anche la cancellazione del rumore in chiamata, sfruttando l’IA (con l’algoritmo AI Clear Call) e un sistema composto da 3 microfoni oltre a un microfono a conduzione ossea. Gli auricolari permettono di sfruttare l’audio spaziale con tracciamento della testa, con qualsiasi dispositivo Android o iOS, indipendentemente dal supporto nativo dell’audio spaziale. Gli utenti possono utilizzare i controlli touch, con varie gesture attivabili premendo gli auricolari durante l’uso.

Per quanto riguarda l’autonomia, OnePlus dichiara la possibilità di utilizzo fino a 43 ore (considerando anche la carica aggiuntiva garantita dalla custodia, con ANC disattivata e con codec AAC). Con ANC attiva e LHDC, invece, l’autonomia è di 5 ore, considerando solo gli auricolari, oppure di 21,5 ore, considerando anche la carica extra fornita dalla custodia che permette anche la ricarica wireless e la ricarica wireless inversa.

È possibile sfruttare anche la ricarica rapida, con 13 ore di riproduzione musicale ottenibili con appena 10 minuti di carica. In dotazione, inoltre, gli auricolari includono quattro diversi gommini, permettendo agli utenti di scegliere la taglia giusta per ottenere il massimo della comodità. Gli auricolari hanno la certificazione IP55.

OnePlus Buds Pro 3: prezzo e disponibilità

Le nuove OnePlus Buds Pro 3 sono già disponibili in pre-ordine in Italia, con consegne previste a partire dal prossimo 27 di agosto. Il prezzo di listino è di 199 euro ma c’è una promo lancio che garantisce uno sconto di 20 euro, portando il prezzo delle cuffie TWS fino a 179 euro. È possibile scegliere tra due colorazioni: la bianca Lunar Radiance e la nera Midnight Opus.