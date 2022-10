Realme C33: l'ultra low cost sta arrivando in Italia

Sul mercato italiano sta per arrivare il Realme C33, uno smartphone low cost già in vendita in India che punta sull’autonomia e sul basso prezzo. Il telefono, infatti, ha a bordo una generosa batteria e un design robusto e molto accattivante per la fascia di prezzo. In Italia lo vedremo a partire dal 13 ottobre: avrà un prezzo bassissimo come in India?

Realme C33: com’è

Lo smartphone ha un display LCD da 6,5 pollici, con campionamento del tocco a 120Hz e rapporto schermo-corpo dell’88,7%. Il processore scelto da Realme per questo modello è l’Unisoc T612, un octa-core solo 4G dalla potenza limitata ma sufficiente per il classico uso base quotidiano. La RAM è di 3 o4 GB e la memoria interna è di 32/64/128 GB, espandibile tramite scheda MicroSD fino a 1TB.

Realme C33 misura 164,2×75,7×8,3 millimetri e pesa 187 grammi, il retro è realizzato in plastica mentre la cornice laterale è in metallo. Il modulo fotografico posteriore è formato da due soli sensori: principale da 50 MP e secondario per i ritratti da appena 0,3 MP, mentre sulla parte anteriore c’è una fotocamera da 5 MP per i selfie.

La batteria è da 5.000mAh, che sono molti, ma ha una ricarica da 10 W. Non c’è la connettività 5G, né il chip NFC, ma c’è il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, il jack per cuffie da 3,5mm. Il dispositivo già in vendita sul mercato asiatico ha la vecchia porta di ricarica micro USB, ma quello in arrivo in Europa potrebbe avere la USB-C.

Il telefono è un dual SIM, arriva con il sistema operativo Android 12 (con skin realme UI S Edition) ed è disponibile nei colori Sandy Gold, Aqua Blue e Night Sea.

Realme C33: prezzo e disponibilità

Realme C33 verrà presentato il 13 ottobre in Italia ad un prezzo che non è stato ancora rivelato. In India il telefono viene venduto all’equivalente di circa 120 euro, un prezzo molto basso per noi europei, praticamente impossibile sul nostro mercato.

Il prezzo in Italia non sarà lo stesso, è chiaro, e lo vedremo in vendita quasi certamente ad una cifra tra 150 e 200 euro. Più tale cifra sarà vicina a 150 euro e più Realme C33 avrà probabilità di sfondare.