Fonte foto: Realme

Tra i prodotti più recenti presentati da Realme c’è il nuovo Realme C75, uno smartphone di fascia medio-bassa arrivato sul mercato da poche settimane. Parliamo di un device con una scheda tecnica pronta ad affiancare l’utente nell’utilizzo quotidiano garantendo buone prestazioni e un elevato livello di resistenza a urti e cadute, cosa da non sottovalutare per i più distratti.

Semplice, robusto, con un design moderno, il Realme C75 è già disponibile in offerta lancio su Amazon a un prezzo pazzesco che fino al prossimo 31 gennaio scende sotto i 170 euro.

Realme C75 – Mediatek Helio G92 Max – Versione 8/128 GB

Realme C75: scheda tecnica

Il Realme C75 ha un display IPS LCD che misura 6,72 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 90 Hz. A protezione dello schermo c’è un robusto vetro ArmorShell che tiene al sicuro il device da graffi e urti accidentali.

Non manca la Mini Capsule 3.0, la tecnologia ispirata alla Dynamic Island di Apple che mostra informazioni utili sul dispositivo, come lo stato della rete, il livello della batteria e molto altro ancora.

Il processore scelto da Realme è un Mediatek Helio G92 Max, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di interna, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD. Inoltre con la Dynamic RAM Expansion è possibile ottenere fino a 8 GB di RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del telefono, se disponibile.

Per quanto riguarda il comparto fotografico troviamo un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e un secondo sensore definito "ausiliario" che, secondo le informazioni sul web dovrebbe essere per la profondità di campo. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Il processore a bordo non consente di accedere alla rete 5G e gli utenti potranno navigare in rete solo utilizzando il 4G o il WiFi 5. Tra le altre connessioni ci sono il Bluetooth 5.0, l’USB-C e le varie tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti. Il comparto audio comprende due speaker con Audio OReality e un microfono con cancellazione del rumore.

La batteria ha una capacità di 5.828 mAh con ricarica via cavo da 45 W e ricarica inversa cablata. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria Realme UI 5.0.

Presenti, infine, la certificazione IP69 che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni e, grazie alla scocca in Armor Shield, c’è anche la certificazione TÜV Rheinland di resistenza agli urti.

Realme C75: l’offerta su Amazon

Il Realme C75 ha un prezzo di listino di 199,99 euro.Tuttavia, grazie all’offerta lancio Amazon, dal 21 al 31 gennaio 2025 il prezzo scende a 169,99 euro.

Si tratta di un prezzo eccellente per un device con queste caratteristiche, che rende questo smartphone Android economico un vero best buy, probabilmente la scelta migliore di inizio 2025 nella fascia bassa.

