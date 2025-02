Poco C75, su Amazon è già al minimo storico

Fonte foto: Xiaomi

Poco, il sub-brand di Xiaomi, si è distinto nel mercato degli smartphone per produrre dispositivi di buona qualità da acquistare a prezzi accessibili, adatti praticamente a tutte le tasche. Nel segmento dei device di fascia bassa troviamo l’ottimo Poco C75, un prodotto con una scheda tecnica semplice ma più che sufficiente per gli utenti che cercano un telefono per l’utilizzo quotidiano tra social network, piattaforme di messaggistica e tutte le altre operazioni che non richiedono chissà quale caratteristiche hardware.

Per le prossime ore, approfittando delle offerte su Amazon, il prezzo del Poco C75 scende sotto i 120 euro arrivando al minimo storico. Uno sconto da non sottovalutare che permette di portare a casa un prodotto di qualità, spendendo davvero poco.

Poco C75 – MediaTek Helio G85 Ultra – Versione 8/256 GB

Poco C75: scheda tecnica

Il Poco C75 ha uno schermo LCD da 6,88 pollici, con risoluzione 1.640×720 pixel e refresh rate variabile fino 120 Hz.Presenti la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light per basse emissioni di luce blu e la TÜV Rheinland Flicker-Free, col device che per ridurre l’affaticamento della vista autoregola la luminosità in corrente continua ed eliminando qualsiasi sfarfallio nella gamma da 0 a 3000 Hz.

Il processore a bordo è un MediaTek Helio G85-Ultra a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, che l’utente può espandere tramite scheda microSD. Non manca la funzione Extended RAM che consente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna dello smartphone.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP e un secondo sensore indicato come "ausiliario" ma che dovrebbe essere per le macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 13 MP.

Per quanto riguarda le connessioni il processore scelto da Poco non consente di accedere alla rete 5G; l’utente dovrà quindi accontentarsi di navigare con il 4G o con il WiFi 5. Non mancano nemmeno il Bluetooth 5.4, l’ingresso per il jack audio da 3,5mm, il chip per l’NFC, l’USB-C e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti.

La batteria è da 5.160 mAh, con ricarica via cavo da 18 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria HyperOS.

Poco C75: l’offerta su Amazon

Il Poco C75 ha un prezzo di listino di 169,90 euro ma, grazie alle ottime offerte su Amazon per le prossime ore si può portare a casa questo smartphone a 119,90 euro (-29%, -50 euro), uno sconto davvero da non sottovalutare che rende ancora più accessibile questo dispositivo.

