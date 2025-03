Poco C75, con le offerte di primavera di Amazon sfiora il nuovo minimo storico

Fonte foto: Xiaomi

Ultime ore per approfittare degli sconti della Festa delle Offerte di Primavera su Amazon che permette anche oggi di acquistare alcuni dei prodotti più interessanti sul mercato a prezzi davvero vantaggiosi.

Tra le offerte in evidenza, segnaliamo quella per il Poco C75 lo smartphone low-cost del sub-brand di Xiaomi che si distingue per una scheda tecnica essenziale e molto immediata, che si rivolge principalmente agli utenti che non hanno bisogno di chissà quale specifiche e, anzi, cercano un prodotto semplice ed economico da utilizzare nella vita di tutti i giorni.

Grazie alle ottime offerte sull’e-commerce, il prezzo di questo smartphone arriva poco sopra i 100 euro arrivando al minimo storico. L’occasione perfetta per acquistare un buon device senza spendere eccessivamente.

Poco C75 – MediaTek Helio G85 Ultra – Versione 8/256 GB

Poco C75: scheda tecnica

Il display del Poco C75 è un LCD che misura 6,88 pollici, ha una risoluzione 1.640×720 pixel e frequenza di aggiornamento variabile fino 120 Hz. Il pannello è cerficato TÜV Rheinland Low Blue Light per basse emissioni di luce blu e TÜV Rheinland Flicker-Free, col device che per ridurre l’affaticamento della vista autoregola la luminosità in corrente continua ed eliminando qualsiasi sfarfallio nella gamma da 0 a 3000 Hz.

Il processore è un MediaTek Helio G85-Ultra coadiuvato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, espandibile tramite microSD. Inoltre, grazie alla funzione Extended RAM è possibile ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna dello smartphone.

Solamente due le fotocamere in dotazione: un sensore principale da 50 MP e un secondo sensore "ausiliario" che dovrebbe essere per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 13 MP.

Tra le connessioni disponibili non c’è il 5G ma l’utente potrà comunque navigare in rete con il 4G o con il WiFi 5. Oltre a questo ci sono il Bluetooth 5.4, l’ingresso per il jack audio da 3,5mm, il chip per l’NFC, l’USB-C e le varie opzioni per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 5.160 mAh, con ricarica via cavo da 18 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria HyperOS.

Poco C75: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino del Poco C75 è di 169,90 euro ma, grazie alla Festa delle Offerte di Primavera su Amazon per questo smartphone può essere acquistato a 109,90 euro (-35%, -60 euro), uno sconto molto interessante che bisogna cogliere al volo.

Poco C75 – MediaTek Helio G85 Ultra – Versione 8/256 GB