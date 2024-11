Realme C75 ufficiale: niente 5G, ma è impermeabile

Fonte foto: Realme

Realme ha appena svelato un nuovo componente della serie C con cui il brand punta a conquistare la fascia bassa del mercato. Si tratta del Realme C75, un dispositivo economico, senza 5G, che, però, include alcune specifiche rarissime nella sua fascia di prezzo.

Pur non essendo uno smartphone rugged, infatti, il Realme C75 è dotato di impermeabilità ed è resistente alle cadute, come confermano le certificazioni ottenute dal dispositivo. Questi elementi potrebbero garantire allo smartphone la possibilità di ritagliarsi il suo spazio sul mercato, nonostante una scheda tecnica da modello di fascia bassa.

Realme C75: caratteristiche tecniche

Il nuovo Realme C75 ha un display IPS LCD da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 90 Hz e può sfruttare il SoC MediaTek Helio G92 Max, affiancato da 8 GB di memoria RAM, espandibile con la RAM virtuale fino a 16 GB, e 128/256 GB di storage, espandibile tramite MicroSD.

Il chip MediaTek debutta con il nuovo smartphone di Realme. Si tratta di un SoC con CPU octa-core e modem 4G (non c’è, quindi, il supporto al 5G come per tutti i modelli della serie Helio). Probabilmente, si tratta di un’evoluzione del chip Helio G91, realizzato a 12 nm. Le prestazioni saranno, quindi, da smartphone di fascia bassa.

C’è anche una batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo, con potenza di ricarica di 45 W, e alla ricarica inversa. Il comparto fotografico include una fotocamera posteriore da 50 Megapixel e un sensore secondario di cui non sono state rivelate le specifiche, oltre a una fotocamera anteriore da 8 Megapixel.

Il Realme C75 è impermeabile, con resistenza a polvere e acqua come confermato dalla certificazione IP69. Si tratta della stessa certificazione proposta dal Realme GT 7 Pro, appena svelato in Italia e di cui potete leggere la recensione di Libero Tecnologia.

Il dispositivo è anche resistente a cadute e sollecitazioni di vario tipo, rispettando lo standard militare MIL-STD-810H, ed ha anche la certificazione di durabilità da TÜV Rheinland. Il sistema operativo è Android 14 con Realme UI 5.0. Non ci sono informazioni in merito al numero di major update garantiti per lo smartphone che, in ogni caso, dovrebbe ricevere Android 15 nel corso dei prossimi mesi.

Realme C75: prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme C75 è stato svelato, per il momento, solo in Vietnam ma è destinato ad arrivare anche in altri mercati nel corso dei prossimi mesi. Il lancio in Europa, dove da alcuni mesi è disponibile il Realme C65, è possibile e potrebbe avvenire a inizio del 2025. Lo smartphone arriva sul mercato in due colorazioni (oro e nero). Al momento, non sono ancora stati ufficializzati i prezzi di lancio.