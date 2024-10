Poco C75 ufficiale negli USA: scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Poco ha presentato in USA il suo nuovo smartphone low-cost Poco C75, un telefono immediato e dal prezzo contenuto che dovrebbe arrivare anche in versione Global

Fonte foto: Poco

Poco ha presentato il nuovo Poco C75, al momento in esclusiva per il mercato statunitense. Esattamente come accaduto l’anno scorso col precedente Poco C65 anche stavolta si tratta uno smartphone low-cost che riprende buona parte delle specifiche tecniche del vecchio modello, lasciando praticamente invariata la sostanza del device, ad eccezione di uno schermo leggermente più generoso e di un MediaTek Helio G85 overclockato.

Come in passato, anche stavolta l’azienda cinese ha scelto di portare sul mercato un device economico, perfetto per l’utente “generalista” che cerca principalmente un telefono da utilizzare nella vita di tutti i giorni.

Poco C75: scheda tecnica

Il Poco C75 ha un display LCD che misura 6,88 pollici, ha una risoluzione 1.640×720 pixel e frequenza di aggiornamento variabile fino 120 Hz. Lo schermo è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light per basse emissioni di luce blu e TÜV Rheinland Flicker-Free, per ridurre al minimo l’affaticamento della vista autoregolando la luminosità in corrente continua ed eliminando qualsiasi sfarfallio nella gamma da 0 a 3000 Hz.

Il processore scelto dal produttoreè un MediaTek Helio G85-Ultra a cui si affiancano due tagli di memoria: uno con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e uno con 8 GB di RAM e 256 GB, espandibili acquistando una scheda microSD. Presente anche la funzione Extended RAM che consente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna dello smartphone.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP e un secondo sensore definito come “ausiliario” ma che, seppur non specificato, dovrebbe essere dedicato agli scatti macro e dovrebbe essere da 2 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP.

Sul fronte delle connessioni non c’è il 5G dato che il processore MediaTek in dotazione non è compatibile con la rete veloce. Non mancano, comunque, il 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.4, l’ingresso per il jack audio da 3,5mm, il chip per l’NFC, l’USB-C e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 5.160 mAh, con ricarica cablata da 18 W. Infine il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria HyperOS.

Poco C75: prezzo e disponibilità

Al momento, il nuovo Poco C75 è disponibile solo per il mercato statunitense in tre colorazioni: Black, Gold e Green. I prezzi al pubblico sono i seguenti:

Poco C75 – 6/128 GB: 109 dollari (101,4 euro)

Poco C75 – 8/256 GB: 129 dollari (119,58 euro)

Non ci sono ancora informazioni confermate sulla data d’uscita in versione Global ma dato che il precedente Poco C65 è disponibile anche nel nostro paese, non è da escludere che anche questo modello arriverà sul mercato nostrano già dai prossimi mesi.