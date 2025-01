Realme C75 arriva in Italia: è il primo low cost con impermeabilità IP69

Fonte foto: Realme

Realme ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo Realme C75, smartphone di fascia bassa annunciato lo scorso mese di novembre per il mercato asiatico. Si tratta di un modello privo di connettività 5G ma arricchito da alcuni elementi molto rari per il suo segmento di mercato, come l’impermeabilità e la resistenza alle cadute. In occasione del lancio italiano, il nuovo Realme C75 sarà protagonista di una promo con uno sconto sul prezzo.

Realme C75: caratteristiche tecniche

La divisione italiana di Realme non ha fornito ancora tutte le informazioni sulla scheda tecnica dello smartphone che, però, dovrebbe riprendere le specifiche della versione già lanciata sul mercato asiatico. In questo caso, il dispositivo includerà un display IPS LCD da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 90 Hz oltre al SoC MediaTek Helio G92 Max.

Come sottolineato in precedenza, non ci sarà il supporto al 5G. È confermata, invece, la disponibilità di una sola configurazione di RAM e storage: lo smartphone arriverà sul mercato con 8 GB di RAM e 256 GB. La batteria sarà da 5828 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 45 W.

Il comparto fotografico è composto da una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, e da una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. Lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con sistema operativo Android 14 per poi ricevere un aggiornamento ad Android 15 nel corso delle prossime settimane. Manca ancora una conferma ufficiale, però.

Il Realme C75, anche se non è un vero smartphone rugged, almeno nel design, propone la certificazione MIL-STD 810H, grazie al superamento dei test di resistenza agli urti di livello militare SGS, ed è anche certificato TÜV Rheinland per smartphone rugged, avendo superato i test per l’impermeabilità, resistenza alla polvere, temperature estreme, cadute e urti.

A garantire la resistenza del dispositivo è il sistema di protezione ArmorShell Tough Build, che combina il vetro rinforzato ArmorShell e la scocca ArmorShell. Il nuovo Realme C75, inoltre, è il primo smartphone del suo segmento di mercato a poter contare sulla certificazione IP69 che garantisce impermeabilità, anche ad alta pressione e ad alta temperatura, e la resistenza alla polvere.

Realme C75: prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme C75 sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 21 di gennaio. L’azienda ha già confermato quale sarà il prezzo di listino ovvero 229,99 euro. In occasione del lancio ufficiale sul mercato italiano, però, Realme ha confermato che partirà una promo speciale che garantirà, molto probabilmente, uno sconto (il prezzo potrebbe scendere al di sotto dei 200 euro) a chi sceglierà di effettuare l’acquisto nei primi giorni di disponibilità dello smartphone. Maggiori dettagli arriveranno la prossima settimana.