L’ultimo aggiornamento software di Realme GT 6 ha portato con sé un set di funzionalità AI avanzate, che migliorano l’esperienza utente rendendola più intuitiva e potente. Già noto per le sue alte prestazioni, questo smartphone ora offre un’ottimizzazione ancora più efficace in ambito fotografico e nella gestione delle registrazioni vocali, posizionandosi come una scelta innovativa e competitiva nel mercato dei top di gamma.

Attualmente, il miglior prezzo per il Realme GT 6 è di 437 euro, rendendolo un’opzione altamente interessante per chi cerca un dispositivo potente e aggiornato.

realme GT6 Smartphone 5G 8+256 GB, Snapdragon 8s Gen 3, Display da 6000 nit, Fotocamera Sony LYT-808 OIS, Ricarica SUPERVOOC da 120 W, Batteria di lunga durata da 5500 mAh, Fluid Silver(NO ADAPTER)

Le specifiche tecniche di realme GT 6

Il Realme GT 6 è dotato di uno schermo da 6,78 pollici con tecnologia LTPO, un sistema di gestione del refresh rate fino a 120 Hz, che permette fluidità e reattività, e una batteria da 5500 mAh con ricarica rapida, ideale per chi cerca un dispositivo in grado di durare un’intera giornata senza necessità di ricarica.

Inoltre, il processore Snapdragon Snapdragon 8 gen 3 rende il dispositivo perfetto per il multitasking e le attività più complesse, come gaming e editing. A completare la RAM da 8 a 16 GB, la memoria interna da 256 a 512 GB.

Sono presenti tre fotocamere, quella principale da 50 megapixel con apertura da F/1.7, il grandangolo da 8 megapixel con apertura F/2.2 e lo zoom da 50 megapixel con apertura F/2.0.

La batteria è gigantesca, con una capacità da 5.500 mAh, ambientata da un sistema di ricarica a 120W.

AI per la fotografia notturna: scatti più chiari e dettagliati

Una delle novità più attese riguarda il comparto fotografico, dove l’intelligenza artificiale interviene in modo significativo nella qualità delle immagini in condizioni di scarsa luminosità. Grazie al nuovo motore AI di Realme GT 6, il dispositivo è in grado di gestire e migliorare le foto notturne, evidenziando dettagli nascosti e riducendo il rumore visivo, spesso presente negli scatti notturni.

Le immagini risultano più nitide, con una qualità complessiva che offre colori realistici e contrasto bilanciato. Questa caratteristica è particolarmente utile per chi ama fotografare paesaggi o situazioni urbane notturne. Non possiamo, ovviamente parlare di effetti miracolosi, ma sicuramente l’intervento dell’intelligenza artificiale può risolvere i classici problemi degli scatti notturni effettuati senza l’utilizzo di un cavalletto.

Le immagini sono più nitide, anche quando si effettua una ritaglio e si guardano i dettagli e i particolari più da vicino: spesso le immagini sono meravigliose quando si guardano sul display del cellulare, ma basta trasportarle su un pc per avere un effetto completamente diverso, in questo caso viene preservata la qualità degli scatti, eliminando alcuni dei loro difetti.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Ritocchi fotografici intelligenti per foto perfette

Oltre al miglioramento delle foto notturne, l’AI del Realme GT 6 introduce una funzione di ritocco automatico che ottimizza colori, luminosità e nitidezza delle immagini. Questa funzionalità permette agli utenti di migliorare la resa visiva delle proprie foto senza l’ausilio di app di editing esterne.

L’intelligenza artificiale riconosce infatti i volti, gli scenari naturali e altri elementi, adeguando i parametri in modo da ottenere immagini visivamente attraenti e bilanciate.

Quando viene eliminato un dettaglio della foto, viene ricostruito lo sfondo mancante, con risultati che cambiano molto a seconda delle immagini, in alcuni casi è praticamente impossibile riuscire ad identificare la rimozione di un oggetto, in altri occasioni, invece, l’effetto finale è un po’ patiamo e non è difficile individuare il ritocco.

Trascrizione e sintesi audio: la nuova frontiera dell’AI per le note vocali

Un’altra interessante funzionalità AI è la capacità del Realme GT 6 di trascrivere e sintetizzare le registrazioni vocali, una soluzione utile per chi utilizza spesso note vocali per motivi di studio o lavoro. L’AI converte il parlato in testo e fornisce anche una sintesi, rendendo facile e veloce l’organizzazione delle informazioni. Questo è un vantaggio significativo, soprattutto per professionisti e studenti che possono così ottimizzare il tempo e migliorare la gestione dei contenuti audio.

Il meccanismo con cui utilizzare questa funzionalità è davvero semplice, basta attivare una registrazione in qualunque momento e quando si termina la registrazione stessa, alla semplice pressione di un pulsante viene attivata la trascrizione automatica, a cui viene aggiunta anche una sintesi dei contenuti.

Se ci sono più interlocutori in una stanza che vengono registrati dal cellulare, vengono riconosciute anche le diverse persone, il cui identificativo generico viene messo accanto a ciascuna parte della registrazione in cui appare la loro voce.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il telefono anticipa le tue scelte

C’è anche un’altra funzionalità interessante all’interno del telefono, che viene assimilata all’uso dell’intelligenza artificiale, ma che in realtà non ha nulla a che vedere con gli algoritmi di machine Learning; si chiama AI Loop ed è una sorta di scorciatoia intelligente, capace di assistere gli utenti quando devono condividere delle immagini, proponendo le applicazioni che potrebbero essere utilizzate per questo scopo.

Non è vero e proprio sistema di AI, ma comunque è una soluzione particolarmente comoda bisogna fare condivisioni in velocità.

Il miglior prezzo

Attualmente, Realme GT 6 è disponibile a 437 euro sui principali comparatori di prezzi online, un’opzione competitiva per uno smartphone con queste caratteristiche tecniche e funzionalità AI avanzate. Questo prezzo rende il dispositivo accessibile e interessante per una vasta gamma di utenti, dai professionisti agli appassionati di tecnologia e fotografia.

Il prezzo su Amazon è leggermente più alto, ma c’è sempre la garanzia di una migliore assistenza dopo l’acquisto e comunque si parla di una cifra irrisoria rispetto alla quotazione più bassa oggi presente online.

La seconda vita di realme GT 6

Grazie all’ultimo aggiornamento software, Realme GT 6 si presenta come uno smartphone all’avanguardia, che sfrutta l’intelligenza artificiale per offrire un’esperienza utente più ricca e funzionale. Le nuove funzionalità per la gestione di foto e audio dimostrano l’impegno di Realme verso un utilizzo pratico e innovativo della tecnologia.

Con un prezzo competitivo e specifiche di alto livello, il Realme GT 6 è una delle scelte più interessanti tra i flagship attualmente disponibili sul mercato, per trovare opzioni simili sul mercato bisogna guardare ai dispositivi Premium come Samsung Galaxy S24 Ultra, ma si possono trovare anche soluzioni più competitive, come Google Pixel 8, che offre lo stesso tipo di soluzioni ad un prezzo simile.