Recensione Google Pixel 8, il meglio di Google in formato compatto

TOTALE PUNTI 8.4 Recensione Google Pixel 8 Le funzioni speciali di Pixel 8 e Pixel 8 Pro non si concentrano solo nel comparto foto e video, ma arricchiscono tutto il dispositivo a 360 gradi, dalla produttività quotidiana alla creazione di contenuti, dall’ottimizzazione del funzionamento alla personalizzazione dell’interfaccia. In questa recensione parleremo del minore della serie, Pixel 8, che ci fa toccare con mano il proposito di Google di regalare agli utenti esperienze semplici e uniche.

PRO Comparto foto e video sopra la media

Ricchezza di funzioni speciali utili nella quotidianità

Fotocamera frontale ottima

Compatto e maneggevole CONTRO Mancanza zoom ottico, solo digitale

Mancanza autofocus nella fotocamera interna

Design: com’è fatto Google Pixel 8 VOTO: 8.5 Il design di Google Pixel 8 è tondeggiante e morbido sui bordi e più definito e sulla fascia delle fotocamere. Le dimensioni di 150,5 x 70,8 x 8,9 mm (altezza x larghezza x profondità) sono perfette per chi desidera uno smartphone molto maneggevole, non ingombrante e utilizzabile facilmente anche con una mano. Nonostante la differenza di peso sia solo di poche decine di grammi rispetto a Pixel 7, alla mano le differenze si percepiscono molto: Pixel 8 è più compatto e veramente piacevole da usare nella quotidianità. Disponibile in tre colori, nero ossidiana, grigio verde e rosa. Abbiamo provato la versione rosa, particolarmente adatta ad un pubblico femminile e, in generale, per chi desidera uno smartphone con forte personalità. Molto bella la finitura satinata sui lati (in metallo e materiali riciclati) e nella fascia che accoglie il comparto foto e video.

Display: uno schermo sempre visibile VOTO: 9 Il display OLED Actua da 6,2 pollici è estremamente luminoso e visibile anche sotto la luce del sole. Grazie alla risoluzione 1080x2400 permette di vedere colori vivaci insieme a dettagli nitidi. La frequenza di aggiornamento arriva fino a 120 Hz per uno scorrimento delle immagini più fluido.

Hardware: il nuovo chip VOTO: 8 A livello hardware, con la serie Pixel 8 arriva il nuovo chip Google Tensor G3 progettato proprio per lavorare insieme all’intelligenza artificiale di Google per sostenere tutte le funzioni speciali di questi smartphone e renderli più veloci ed efficienti. Anche sotto sforzo, con un importante utilizzo della fotocamera, non abbiamo mai notato particolari surriscaldamenti. Grazie alla nuova ottimizzazione, anche Google Assistant è migliorato: ora è in grado di comprendere meglio il linguaggio naturale e di rispettare tempi e pause della conversazione. Insieme al chip di sicurezza Titan M2, arriva anche la possibilità di sbloccare il telefono il volto in modo sicuro: Sblocco con il Volto soddisfa la più alta classe biometrica di Android, consentendo di accedere anche alle app bancarie e di pagamento come Google Wallet.

Fotocamera: parola d’ordine “Intelligenza artificiale” VOTO: 9 Adesso arriviamo a uno dei maggiori punti di forza di questo smartphone: il comparto foto e video. La fotocamera principale è da 50 MP e si affianca ad una ultrawide con autofocus da 12 MP. Potremmo stare qui ore a parlare di tutti i dettagli tecnici ma la verità è che possiamo tradurli concretamente in poche parole: Pixel 8 consente di scattare foto fantastiche senza troppo impegno, perché l’intelligenza artificiale e tutte le varie correzioni, sono in grado di migliorare automaticamente colori, ombre, inquadrature e così via. Anche la fotocamera interna da 10,5 MP regala soddisfazioni, e dei selfie nitidi e con una bella profondità di campo. Oltre alla parte automatica, di cui quasi non ci accorgiamo, c’è tutto un mondo che si apre cliccando su Modifica sotto una foto. Parlo ad esempio della possibilità di eliminare la sfocatura di una foto, utilizzare Gomma magica per togliere elementi di disturbo, come le persone intorno a noi, o di scegliere la posa migliore cliccando su Scatto Migliore. Quest’ultimo perfetto per le foto di gruppo, in cui c’è sempre una persona che non guarda l’obiettivo: la funzione utilizza le foto scattate per creare un'immagine mista da una serie di foto e ottenere l'aspetto migliore di tutti. Ma non è tutto, la vera magia si trova entrando nel Magic Editor che consente di fare modifiche incredibili alle foto, come cambiare il colore del cielo di un paesaggio o il colore dell’acqua, aggiungendo le onde e altri effetti davvero particolari. Nei video, anch’essi stabili e nitidi, potrete utilizzare lo strumento Gomma Magica Audio per eliminare i suoni disturbanti, come quelli del vento o della folla intorno.

Software: più personalizzazione, controllo e sicurezza VOTO: 8.5 Abbiamo anticipato che l’intelligenza artificiale in questo smartphone non si vede solo nella fotocamera ma migliora tutta l’esperienza d’uso del dispositivo, imparando a conoscere l’utente giorno dopo giorno, con abitudini e preferenze, e facilitando diverse azioni della quotidianità. Ad esempio, quando si entra in auto e il Bluetooth si connette a quello del dispositivo, Pixel 8 sa che molto probabilmente verrà aperto Spotify per un po’ di musica, allora propone direttamente l’app nella Home in modo da non doverla nemmeno cercare. Funziona allo stesso modo quando, a seconda dell’orario, propone il percorso con Maps che più spesso si percorre in quella fascia di tempo. Piccole cose che rendono l’esperienza quotidiana più semplice. Come per tutti i Pixel, a bordo troviamo Android puro, in questo caso Android 14 che porta con sé un po’ di novità sul versante personalizzazione, monitoraggio della salute e sicurezza. Molto ricca la sezione Sfondo e stile che consente di personalizzare l’interfaccia nei minimi dettagli e di creare addirittura sfondi da zero grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale generativa, a partire da qualche parola per dare l’input. Un’altra chicca è la VPN di Google One integrata che consente di aumentare notevolmente la nostra sicurezza e privacy mentre navighiamo online. Interessante anche la sezione Connessione Salute, che si trova nelle Impostazioni e accorpa in sé tutti i dati riguardanti salute e benessere provenienti dalle app che li registrano presenti sul dispositivo, dando una visione d’insieme ed evitando il fastidio di dover aprire app diverse per vedere parametri differenti sulla salute.

Batteria e ricarica di Pixel 8 VOTO: 7.5 La batteria su questo smartphone è di 4575 mAh e promette sulla carta oltre 24 ore di autonomia. Ovviamente, come tutti gli smartphone, dura molto meno se utilizziamo a lungo il comparto foto e video, app particolarmente pesanti come quelle per il montaggio video, i social o i giochi. La vera comodità è piuttosto la ricarica rapida, che fa fino al 50% in circa 30 minuti e la possibilità di attivare Condividi batteria per passare energia da un dispositivo all’altro, tra smartphone e auricolari wireless, o tra due smartphone.