Realme GT 7 Pro è arrivato in Italia: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Realme GT 7 Pro è ufficialmente disponibile anche in Italia, si tratta del primo smartphone con processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite ad arrivare in Europa

Fonte foto: Realme

realme GT 7 Pro è già disponibile in Italia ed è il primo smartphone con Qualcomm Snapdragon 8 Elite ad arrivare in Europa. Si tratta, quindi, del primo top di gamma per il 2025 in arrivo nel nostro continente, che si distingue dalla generazione precedente di dispositivi premium sia per la potenza, superiore, che per le funzioni AI e per alcune particolarità, come la modalità fotografica subacquea.

Abbiamo avuto la possibilità di provare in anteprima: leggi la recensione di Libero Tecnologia di realme GT 7 Pro.

realme GT 7 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Elite – Versione 12/256GB – Caricatore 120W incluso

realme GT 7 Pro: caratteristiche tecniche

realme GT 7 Pro ha uno schermo AMOLED da 6,78 pollici, con risoluzione di 1.5K (1.264×2.780 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e 6.500 nit di luminosità di picco.

Il processore è il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Elite ed è coadiuvato da 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria di archiviazione, non espandibile. Presente la Dynamic RAM Expansion che permette all’utente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del device.

Il processore di ultima generazione rende disponibili alcune funzioni basate sull’intelligenza artificiale:

AI Sketch to Image , che consente di trasformare una bozza in un disegno dettagliato

, che consente di trasformare una bozza in un disegno dettagliato AI Game Super Resolution, che alza la risoluzione in game fino a 1,5K

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un secondo sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 50 MP di nuovo con PDAF e OIS. La fotocamera frontale è da 16 MP.

La fotografia subacquea si attiva in automatico quando il device viene immerso in acqua. Anche in immersione, l’utente può sbloccare il telefono grazie al sensore a ultrasuoni per il rilevamento delle impronte digitali e scattare foto, grazie alla certificazione IP69 (resistenza alla polvere e all’acqua) e al sensore sonico per il drenaggio dell’acqua che elimina i residui di liquido dalla fotocamera.

L’intelligenza artificiale collabora attivamente anche con le fotocamere, nell’esecuzione di diverse funzioni:

Modalità AI Snap , che tramite l’ AI Demotion Engine permette di catturare anche le immagini in rapido movimento

, che tramite l’ permette di catturare anche le immagini in rapido movimento AI Motion Deblur e AI Telephoto Ultra Clarity , che aumentano la nitidezza in qualsiasi condizione d’utilizzo

e , che aumentano la nitidezza in qualsiasi condizione d’utilizzo AI Night Vision , utile per scattare foto anche in caso di scarsa illuminazione

, utile per scattare foto anche in caso di scarsa illuminazione Live Photo (attivato di default su Instagram), che permette di catturare immagini dinamiche cogliendo anche i piccoli movimenti delle scene inquadrate

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, il chip per l’NFC, il sensore a infrarossi e le varie tecnologie per la geolocalizzazione. Per quanto riguarda l’audio, invece, ci sono due altoparlanti certificati Hi-Res audio e due microfoni con cancellazione del rumore.

La batteria è da 6.500 mAh con ricarica SuperVOOC da 120 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia realme UI 6.0.

realme GT 7 Pro: prezzo e disponibilità

Il nuovo realme GT 7 Pro è disponibile sul sito ufficiale dell’azienda cinese e su Amazon, nelle colorazioni Mars Orange e Galaxy Gray, ai seguenti prezzi:

realme GT 7 Pro – 12/256 GB – 999,99 euro

realme GT 7 Pro – 12/512 GB – 1.099,99 euro

Dal 26 novembre al 10 dicembre la versione 12/256 GB (che è esclusiva Amazon) sarà in vendita in promo lancio a 799,90 euro con il caricatore da 120 watt in omaggio.

Dal 26 novembre al 17 dicembre la versione 12/512 GB sarà in vendita in promo lancio a 999,99 euro.

realme GT 7 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Elite – Versione 12/256GB – Caricatore 120W incluso