Ecco il prezzo ufficiale di Realme GT7 Pro in Italia

Il nuovo Realme GT 7 Pro sta per arrivare anche in Europa e sarà il primo smartphone con processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite a raggiungere il nostro mercato. Dopo lo straordinario successo in Cina, che l’ha portato al primo posto nella classifica delle vendite durante il primo giorno, questo flagship si prepara a conquistare anche i consumatori europei, grazie a una scheda tecnica di fascia altissima e tante funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Ora, però, sappiamo anche che Realme GT 7 Pro avrà un altro asso nella manica: il prezzo.

Realme GT 7 Pro: prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme GT 7 Pro sarà presentato ufficialmente a Milano il prossimo 26 novembre con un evento esclusivo. Le vendite inizieranno subito dopo con questo smartphone che potrà essere acquistato in due colorazioni Mars Orange e Galaxy Gray. Intanto l’azienda produttrice ha già svelato il prezzo all’uscita:

Realme GT 7 Pro – 12/256 GB – 999,99 euro

Realme GT 7 Pro – 12/512 GB – 1.099,99 euro

Realme GT 7 Pro: scheda tecnica

Secondo le prime informazioni ufficiali il nuovo Realme GT 7 Pro ha un display AMOLED che misura 6,78 pollici, ha una risoluzione di 1.5K (1.264×2.780 pixel), frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz e ben 6.500 nit di luminosità di picco.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Elite a cui si affiancano 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna, non espandibile. Con la funzione Dynamic RAM Expansion è possibile ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria di archiviazione dello smartphone, se disponibile.

Grazie a questo nuovo processore lo smartphone permette anche di accedere a diverse funzioni AI avanzate come AI Sketch to Image, che trasforma una bozza in un disegno dettagliato e AI Game Super Resolution, che migliora le immagini in game fino a 1,5K

Tre le fotocamere in dotazione con un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 50 MP con PDAF e OIS. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Anche sul comparto fotografico Realme ha concentrato le proprie attenzioni, portando nelle mani degli utenti diverse funzioni molto interessanti come la fotografia subacquea a 360° col device che rileva l’ambiente circostante attivando automaticamente questa modalità. Inoltre con il sensore per il rilevamento delle impronte digitali a ultrasuoni, sarà comunque possibile sbloccare lo smartphone e scattare foto.

In più, grazie alla certificazione IP69 il device è anche in grado di resistere alle immersioni (e alla polvere) garantendo foto impeccabili anche grazie al sensore sonico per il drenaggio dell’acqua che assicura che nella fotocamera non rimangano residui.

Ovviamente anche qui entra in gioco l’intelligenza artificiale con la Modalità AI Snap in grado di sfruttare l’AI Demotion Engine per immortalare anche immagini in rapido movimento. Con AI Motion Deblur e AI Telephoto Ultra Clarity, il device garantisce scatti sempre nitidi e dettagliati mentre con AI Night Vision, è possibile scattare foto anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Infine il Realme GT 7 Pro è compatibile anche con Live Photo, attivato come funzione predefinita e su Instagram che con una sola pressione aiuta a catturare immagini dinamiche cogliendo anche i piccoli movimenti delle scene inquadrate.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, l’NFC, il sensore a infrarossi e le diverse soluzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio comprende due speaker certificati Hi-Res audio e due microfoni con cancellazione del rumore.

La batteria ha una capacità di 6.500 mAh con ricarica via cavo SuperVOOC da 120 W che permette di caricare completamente il device in appena 37 minuti. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia Realme UI 6.0.