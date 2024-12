Fonte foto: Realme

Realme punta a rafforzare la sua presenza nella fascia medio-alta del mercato con il lancio del nuovo Realme Neo 7. Lo smartphone è stato svelato in Cina ma anche Realme Italia, con un comunicato, ha annunciato l’arrivo del nuovo mid-range che, probabilmente, sarà una delle prime novità che il brand lancerà sul mercato europeo il prossimo anno affiancandosi al top di gamma Realme GT 7 Pro.

Realme Neo 7: caratteristiche tecniche

Il nuovo Realme Neo 7 porta nella fascia media il SoC MediaTek Dimensity 9300+, il chip che, fino a poche settimane fa, era il top di gamma di MediaTek. Si tratta di un chip a 4 nm in grado di offrire prestazioni molto elevate e ben superiori rispetto ad altri chip di fascia media, come il Dimensity 8350 e i modello della serie Snapdragon 7 di Qualcomm.

Come da tradizione per Realme, il nuovo mid-range è dotato di varie combinazioni di RAM e storage (UFS 4.0), partendo da 12 GB di RAM e 256 GB di storage e arrivando fino a 16 GB di RAM e 1 TB di storage. Per tutte le versioni c’è una batteria al carburo di silicio da 7.000 mAh e con ricarica rapida di 80 W.

Lo smartphone è dotato di un display LTPO AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre a una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel.

Il sistema operativo è Android 15 con Realme UI. Il software avrà diverse funzioni AI mentre non è chiaro quanti saranno i major update previsti. Lo smartphone è Dual SIM e può sfruttare la certificazione IP68/IP69. Le dimensioni sono pari a 162,6 x 76,4 x 8,6 mm, con un peso di 213 grammi. Le colorazioni previste sono tre: nero, blu e argento.

Realme Neo 7: prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme Neo 7 è già in vendita in Cina, con consegne previste dal 16 dicembre. I prezzi sono i seguenti:

12 GB / 256 GB a 2.199 yuan (circa 288 euro)

16 GB / 256 GB a 2.199 yuan (circa 288 euro)

12 GB / 512 GB a 2.499 yuan (circa 327 euro)

16 GB / 512 GB a 2.799 yuan (circa 366 euro)

16 GB / 1 TB a 3.299 yuan (circa 431 euro)

Al momento non ci sono informazioni ufficiali sul lancio di Realme Neo 7 in Italia, ma non ci sono nemmeno grossi dubbi in merito: il telefono arriverà a breve anche sul nostro mercato, molto probabilmente ad un prezzo simile a quello di Realme GT 6, dotato di Snapdragon 8s Gen 3, che viene commercializzato in Italia con un prezzo di partenza di 599 euro.