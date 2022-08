Realme Watch 3 e Buds Air 3 Neo ufficiali: ecco caratteristiche e prezzi

Realme è un produttore cinese nato come succursale di OPPO ed è il marchio con cui la casa madre propone dispositivi dal design più fresco e giovanile, dotati di ottime specifiche ma soprattutto di un rapporto qualità-prezzo decisamente conveniente: spesso e volentieri, infatti, i dispositivi a marchio Realme si guadagnano l’appellativo di best buy.

Realme, probabilmente più famosa per gli smartphone che per altro, tuttavia, è una realtà con una strategia ben precisa che mira a realizzare e consolidare il proprio ecosistema proponendo un’intera gamma di prodotti che, oltre agli smartphone, annovera notebook, tablet, smart TV, dispositivi per la casa intelligente e dispositivi indossabili. Proprio di quest’ultima categoria fanno parte gli ultimi due arrivati, ovvero lo smartwatch Realme Watch 3 e le cuffie true wireless Realme Buds Air 3 Neo: si tratta di due dispositivi economici ma che non rinunciano a volere dire la loro, grazie ad alcune specifiche interessanti.

Realme Watch 3: caratteristiche tecniche

Le caratteristiche peculiari del nuovo Realme Watch 3, uno smartwatch economico votato al monitoraggio della salute e dell’attività sportiva, sono praticamente quelle che riscontriamo sulla maggior parte di dispositivi indossabili di questo tipo: lo smartwatch consente di monitorare la frequenza cardiaca (con un sensore dedicato), il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), la qualità del sonno e oltre 110 modalità sportive.

Dal punto di vista estetico e costruttivo, questo smartwatch è certificato IP68 (resistenza ad acqua e polvere), alterna il metallo riflettente della scocca alla plastica della parte posteriore dove vengono piazzati il sistema (magnetico) per la ricarica e i sensori per rilevare le svariate funzionalità. In un peso di soli 40 grammi e in dimensioni contenute, Realme Watch 3 ospita un ampio display da 1,8 pollici e, rispetto alla generazione precedente, il rapporto schermo-cornici aumenta del 35%.

Per quanto concerne le altre funzionalità, lo smartwatch consente di effettuare chiamate direttamente dal polso, grazie al Bluetooth dual-mode e ad un algoritmo per la cancellazione del rumore; Realme non ha tralasciato nemmeno il lato personalizzazione, dotando il proprio smartwatch di oltre 100 quadranti diversi.

Lato compatibilità, Realme Watch 3 può essere collegato ad uno smartphone Android (con versione 5.1 o superiore) o anche ad un iPhone (dotato di iOS 11 o versioni successive).

Realme Buds Air 3 Neo: caratteristiche tecniche

Le nuove Realme Buds Air 3 Neo sono cuffie true wireless economiche ma con davvero molte frecce al loro arco: possono contare sul Bluetooth 5.2, su driver dinamici e supporto al Dolby Atmos, tutte note piacevolissime su un dispositivo di questa fascia di prezzo. È anche presente un algoritmo che, grazie ad un microfono interno, consente di cancellare il rumore ambientale durante le chiamate (AI ENC).

Passando al design, le cuffie, in-ear, sono caratterizzate da un design dell’asta che è, come affermato dall’azienda, "ispirato alle aquile", mentre la custodia di ricarica è semi-trasparente e dotata di una finitura opaca. Infine, le cuffie hanno un’autonomia di 7 ore in riproduzione che cresce fino a 30, totali, grazie alla custodia di ricarica.

Prezzi e disponibilità dei nuovi indossabili Realme

Le due novità presentate ufficialmente da Realme sono già disponibili all’acquisto in Italia, tramite il sito ufficiale del produttore e tramite Amazon o altri canali di vendita.

Lo smartwatch Realme Watch 3 è disponibile, nella sola colorazione nera, al prezzo di 69,99 euro.

Le cuffie Realme Buds Air 3 Neo, invece, sono disponibili in due colorazioni, Starry Blue o Galaxy White, al prezzo di 39,99 euro.