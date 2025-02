Giudizio a metà per l'app di Creative, che resta sempre abbastanza essenziale, ma almeno integra tutte le opzioni Mimi al suo interno senza costringere l'utente a scaricare altro software.

Tra i pregi ci sono certamente la qualità audio, molto buona per la fascia di prezzo, la tecnologia Mimi, che funziona veramente e non è una trovata di marketing, e il prezzo assolutamente vantaggioso.

In estrema sintesi, quindi, per descrivere le Creative Aurvana Ace Mimi dovremmo definirle "Creative Aurvana Ace + Mimi", perché per funzioni offerte sono praticamente identiche alle Aurvana Ace di prima generazione, ma hanno in più la tecnologia Mimi, senza però avere anche l'audio lossless delle Aurvana Ace 2.

Una strategia che serve a non cannibalizzare il prodotto precedente ma che, alla lunga, finisce per confondere l'utente.

Da alcuni anni Creative ha scelto di distinguersi dalla massa dei concorrenti proponendo prodotti sempre nuovi, con l'ultima novità tecnologica disponibile, ad al prezzo più vantaggioso possibile. Ha quindi creato prodotti con una novità specifica, spesso non dotandoli della specifica novità del prodotto precedente.

Le Creative Aurvana Ace Mimi sono il dodicesimo modello della gamma di auricolari TWS di Creative. Dodici modelli tutti attualmente in vendita, con prezzi che partono da 17,99 euro e arrivano a 179,99 euro. E' chiaro che Creative dovrebbe mettere ordine nella sua ormai sterminata gamma di prodotti, ma è bene capire perché l'azienda è arrivata a questo punto.

Creative Aurvana Ace Mimi: un ottimo prodotto in cerca di una posizione

Questa tecnologia, al momento, è inutilizzata nel nostro Paese ma è comunque un plus il fatto che queste cuffiette siano già compatibili.

Gli auricolari sono anche "Super X-Fi Ready", quindi in parte compatibili con la tecnologia Creative per l'audio spaziale, che è però fruibile solo con file salvati localmente e riprodotti attraverso l'app esterna Creative SXFI.

I codec wireless supportati sono LC3, LDAC, AAC e SBC, quindi mancano i codec audio lossless, che Creative riserva a prodotti di fascia e prezzo superiore, come i Creative Aurvana Ace 2 (che, di contro, non hanno la personalizzazione Mimi).

I driver, su ogni auricolare, sono 2: uno di tipo xMEMS a stato solido, e uno dinamico (con dimensioni di 10 mm). La risposta in frequenza è di 5-40.000 Hz, quindi estremamente completa sia sui bassi che sugli alti. Gli auricolari sono dotati di tre microfoni MEMS omnidirezionali ciascuno, con sensibilità di -38 dBV/Pa a 1 kHz.

Gli Aurvana Ace Mimi sono auricolari true wireless che utilizzano la tecnologia Bluetooth 5.3. Hanno la certificazione IPX5 (solo le cuffiette e non anche la custodia), quindi resistono agli schizzi d’acqua.

Non abbiamo potuto testare il funzionamento della tecnologia Auracast perché, in buona pratica, ancora non è utilizzata in Italia.

La cancellazione del rumore (ANC) è di buon livello per i toni bassi, ma non è altrettanto efficace con i toni più alti, mentre la modalità ambiente permette di rimanere consapevoli di ciò che ci circonda e, sostanzialmente, fa il suo dovere.

Ciò vuol dire che il purista continuerà a preferire altre cuffiette, senza questo tipo di personalizzazione. Lo stesso purista, però, sa già che dovrà spendere almeno il doppio di quanto costano le Creative Aurvana Ace Mimi, per ottenere il suono che sta cercando.

Da questo punto di vista, però, va chiarita una cosa molto importante: il risultato d'ascolto con la tecnologia Mimi attiva può addirittura stupire l'utente, che potrebbe persino arrivare a sentire strumenti musicali che all'interno della canzone prima non riusciva a sentire (perché nascosti dal suono di altri strumenti, che il suo orecchio riesce a percepire meglio), ma per ottenere questo risultato le cuffiette applicano un'equalizzazione molto diversa da quella originale.

La vera svolta si ha con l'attivazione della personalizzazione Mimi, che adatta il suono al profilo uditivo individuale, migliorando l'equilibrio e la percezione dei dettagli. La tecnologia Mimi ottimizza il suono in base alla sensibilità specifica di ogni orecchio, consentendo un ascolto più confortevole e dettagliato.

La qualità audio degli Aurvana Ace Mimi è notevole, per il prezzo d'acquisto, grazie all'integrazione dei driver xMEMS e della tecnologia di personalizzazione Mimi.

Il profilo Mimi personalizzato è memorizzato negli auricolari ed è attivo su tutti i dispositivi accoppiati, non solo sullo smartphone.

Dall'app stessa, infatti, attraverso un test dell'udito di pochi minuti, viene creato un profilo di equalizzazione specifico per ogni orecchio. Questo test permette di compensare eventuali mancanze uditive, e di ottenere un suono più bilanciato e personalizzato. L'app offre anche la possibilità di scegliere tra diverse intensità di personalizzazione e di utilizzare un equalizzatore manuale.

Per fortuna, a differenza di quanto fatto con altre tecnologie (come la SXFI), Creative ha scelto di integrare le opzioni di personalizzazione della tecnologia Mimi all'interno dell'app principale.

L'app Creative è lo strumento principale per configurare e personalizzare le impostazioni degli auricolari. La vera novità è la sezione dedicata alla personalizzazione Mimi.

Prezzo VOTO: 9

Il prezzo di listino degli Aurvana Ace Mimi è di 129,99 euro. Questo prezzo è congruo considerando le tecnologie integrate e la qualità audio offerta.

Creative è nota per le sue politiche di prezzo aggressive, quindi è probabile che nei prossimi mesi il prezzo scenda a cifre intorno ai 99 euro, motivo per cui abbiamo scelto di dare un voto ancora più alto a questo aspetto della recensione.

Tuttavia, già al prezzo di listino questi auricolari rappresentano un ottimo acquisto per chi cerca un'esperienza audio personalizzata e di alta qualità.

Al massimo, se proprio vogliamo fare una critica agli (ottimi) prezzi fatti da Creative negli ultimi anni, possiamo dire che incrociando gli sconti praticati con la grande quantità di prodotti lanciati, si vanno a creare delle incongruenze per cui un prodotti (in teoria) superiore può costare meno di uno (in teoria) inferiore.

Nel momento in cui scriviamo, ad esempio, le Creative Aurvana Ace 2 compatibili con l'audio lossless, ma senza Mimi, costano in sconto meno di queste Creative Aurvana Ace Mimi non compatibili con l'audio lossless, ma con Mimi.