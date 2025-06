Durante tre settimane di test abbiamo esplorato tutti gli aspetti di questo esperimento: dalle prestazioni del processore Snapdragon 8 Elite alla gestione della batteria da 3900mAh , passando per la qualità fotografica senza teleobiettivo periscopico. Il Galaxy S25 Edge non è uno smartphone per tutti, ma per chi cerca eleganza e comfort potrebbe rappresentare esattamente la soluzione giusta.

Il Samsung Galaxy S25 Edge è l'anti-smartphone per eccellenza: invece di aggiungere sempre nuove funzioni, Samsung ha deciso di sottrarre peso e ingombro. Il risultato è un device da 5,8 millimetri di spessore che mantiene processore flagship, display premium e fotocamera da 200 megapixel, rinunciando solo a ciò che l'azienda considera non essenziale.

Design VOTO: 9

Il Galaxy S25 Edge colpisce immediatamente per le sue dimensioni: 158,2 x 75,6 x 5,8 mm per soli 163 grammi. La struttura in titanio conferisce robustezza senza appesantire, mentre le protezioni Gorilla Glass Ceramic 2 (fronte) e Victus 2 (retro) garantiscono resistenza nel tempo. La certificazione IP68 dimostra che la sottigliezza non ha compromesso l'affidabilità.

L'ergonomia prolungata è il vero punto di forza: dopo ore di utilizzo, la mano non si affatica come con smartphone più pesanti. È un dettaglio che sembra banale ma fa la differenza nell'uso quotidiano. Però, il design generale appare meno iconico rispetto agli altri Galaxy, con un modulo fotografico che ricorda più iPhone 16 Plus che la famiglia S25.