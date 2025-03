Recensione Creative Pebble Nova, gli altoparlanti 2.0 premium

TOTALE PUNTI 7.5 Creative Pebble Nova: dove sta andando Creative? Nel momento in cui scriviamo questa recensione i Creative Pebble Nova costano dieci volte di più dei Creative Pebble originali. In questa differenza di prezzo, che come vedremo è giustificata, c'è tutto il percorso fatto dal produttore negli ultimi anni. Se i Pebble prima serie erano semplici altoparlanti economici da computer, ai quali nessuno poteva chiedere più di tanto alla luce del prezzo di vendita, con i Pebble Nova siamo all'estremo opposto: sono un prodotto dichiaratamente premium, tecnicamente raffinato e con un prezzo non alla portata di tutti. Dopo la nostra prova, però, possiamo dirvi che la vera questione il prezzo è solo uno dei fattori da valutare prima di acquistare questo prodotto.

PRO Driver coassiali

Pulizia del suono

Potenza RMS

Design CONTRO Bluetooth non multipoint

App

Comandi scomodi

Specifiche tecniche VOTO: 8.5 Creative Pebble Nova è un sistema audio 2.0, al quale non è possibile aggiungere un subwoofer. La peculiarità tecnica di questo prodotto è il design coassiale dei driver: dentro ogni "palla" ci sono un tweeter da 1 pollice e un driver per i medi e bassi da 3 pollici, che sono posizionati sullo stesso asse insieme ad un radiatore passivo. La risposta in frequenza dell'impianto è compresa tra 55 Hz e 20 kHz, il rapporto segnale rumore è ≥ 93 dB, la potenza reale (RMS) è di 25 watt per altoparlante, quindi in totale è di 50 watt. La potenza di picco è di 100 watt, ma può essere tenuta per poco visto che la potenza elettrica dell'alimentatore fornito in dotazione è di 65 watt. Le Creative Pebble Nova, infatti, sono il primo modello della ormai amplissima gamma Pebble che non può essere usato senza un alimentatore esterno, collegandoli al computer, nemmeno riducendo la potenza di picco. Le connessioni disponibili sono il Bluetooth 5.3, non multipoint (quindi si può connettere un solo dispositivo alla volta) e con il solo profilo A2DP, l'USB-C Audio e il buon vecchio jack da 3,5 mm e sono tutte posizionate sull'altoparlante di destra, che va collegato tramite USB-C Power Delivery all'alimentatore esterno. I due altoparlanti si collegano, poi, con un altro cavo USB-C lungo 1,8 metri. E' possibile, tramite l'app di Creative, invertire i canali destro e sinistro in modo da avere più libertà nel posizionamento dei due altoparlanti, cosa fondamentale, visto che è necessario usare un alimentatore esterno.

Design VOTO: 7.5 Il design delle Creative Pebble Nova è simile a quello degli altri modelli Pebble, ma ogni altoparlante è molto più grande e pesante: sono sfere quasi perfette da circa 150 millimetri di diametro e pesano 1,89 kg ciascuna. Buona parte del peso, però, è da attribuire alla base metallica e alla staffa necessarie per posizionare le Pebble Nova sulla scrivania: senza, infatti, le due sfere potrebbero muoversi a causa delle vibrazioni durante l'ascolto ad alto volume. La basetta può essere anche utilizzata senza la staffa, per mantenere più basso ogni altoparlante, ma non è possibile usare gli altoparlanti in sicurezza senza la basetta. Ogni altoparlante è inclinato di 45 gradi in direzione dell'ascoltatore, che si presuppone sia seduto alla scrivania. Il design delle Creative Pebble Nova, infatti, è evidentemente studiato per un uso di questo impianto principalmente da computer. Il posizionamento e l'inclinazione non sono, in questo caso, una questione secondaria perché il design coassiale dei driver offre la migliore esperienza sonora quando l'orecchio dell'utente è in linea con i driver stessi. Un pregio dei Creative Pebble Nova è certamente la qualità costruttiva, che è alta e si vede e si sente, alla vista e al tatto. Un difetto grave è, invece, il posizionamento dei tasti di controllo (On/Off, Volume +, Volume -, Pairing/Sorgente): sono posizionati nella parte alta della sfera destra, ma danno leggermente verso dietro e non sono visibili. Sono anche piuttosto piccoli, a sfioro e concavi. Quindi, in pratica, è veramente difficile usarli senza avvicinarsi all'altoparlante per guardare cosa stiamo toccando. In più, aggiungiamo che i Creative Pebble Nova non hanno un telecomando. Un veloce accenno, infine, al classico sistema di illuminazione RGB che caratterizza anche questo modello della serie Pebble: è molto probabile che lo disattiverete poco dopo averlo provato, anche perché su un prodotto di fascia premium è tutt'altro che essenziale.

Qualità audio VOTO: 8.5 Creative descrive i Pebble Nova con uno slogan che definisce in modo esplicito il prodotto: "Altoparlanti 2.0 Premium". I Pebble Nova, in effetti, sono esattamente questo: un sistema audio 2.0, quindi semplice e di facile installazione, ma di livello premium, quindi di alta qualità. L'uso del prodotto conferma tutto ciò: il design coassiale offre effettivamente un'esperienza d'ascolto differente e superiore rispetto al classico design con driver dislocati su assi diversi e, aggiungiamo, bisogna anche farci un po' l'abitudine. Una cosa che si nota subito, ascoltando soprattutto la musica, è che con le Creative Pebble Nova le diverse frequenze non si "impastano" mai ma restano tutte ben separate e distinguibili. Il suono in uscita è molto pulito e il cantato/parlato si sente davvero bene, con bassi secchi e che non si trascinano. Probabilmente per strizzare l'occhio (e l'orecchio) al pubblico più giovane, le Creative Pebble Nova sono particolarmente efficaci nella riproduzione della musica trap e rap. Di contro, però, la mancanza di un subwoofer toglie la sensazione fisica dei bassi in pancia, cosa che per qualcuno è un pregio, mentre per altri è un difetto gravissimo. Nei fatti, però, è tipico degli altoparlanti 2.0 e, di nuovo, da questo punto di vista i Creative Pebble Nova si confermano "altoparlanti 2.0 premium". Discorso simile per i film, con zero problemi a sentire i dialoghi anche durante le scene più concitate senza, però, andare mai a sbattere conto il muro del suono neanche quando il Grand Moff Tarkin fa esplodere il pianeta Alderaan davanti la principessa Leila in Star Wars Episodio 4, né quando Captain America e Hulk Rosso se le danno di santa ragione a Washington DC. E' un difetto? No, è tipico di un sistema audio 2.0, anche di quelli "premium" come i Creative Pebble Nova. L'estrema pulizia del suono di questi altoparlanti, poi, si apprezza particolarmente nelle sessioni di gaming che, nonostante non ci sia il supporto hardware all'audio spaziale o surround, risultano particolarmente immersive. L'attenzione per il gaming, inoltre, è testimoniata dall'elevata quantità di preset di equalizzazione destinati ai singoli giochi, selezionabili tramite l'app di Creative.

Applicazione VOTO: 6 Se c'è un aspetto dei prodotti di Creative sul quale abbiamo sempre avuto dubbi, è sicuramente l'applicazione di gestione e controllo. Purtroppo, i dubbi espressi fino ad ora in occasione delle recensioni di altri device Creative sono ancora tutti lì, in attesa di una soluzione. Il problema dell'applicazione di Creative è che è "Windows centrica": c'è una enorme differenza di funzioni disponibili tra l'app per Windows e quella per smartphone e questo, nel 2025, non ha più decisamente senso. L'app per Android e iPhone, ad esempio, non permette di usare il Creative Acoustic Engine e tutti i suoi effetti per simulare l'effetto surround, migliorare l'ascolto dei dialoghi, normalizzare il volume delle varie fonti. Se parliamo dell'app per Windows, quindi, le Creative Pebble Nova non hanno alcun problema. Se, invece, parliamo delle altre app, in pratica è come se le Creative Pebble Nova non avessero un'app: le uniche due cose che si possono fare è accendere e spegnere l'illuminazione RGB e cambiare il preset dell'equalizzatore.

Prezzo VOTO: 7 Il prezzo di listino delle Creative Pebble Nova è di 279,99 euro, che non sono affatto pochi per un paio di altoparlanti da desktop ma che sono un prezzo tollerabile per un paio di altoparlanti di buona qualità da salotto. Ora, per capire come valutare il prezzo di questo prodotto, è fondamentale chiedersi: dove e come useremo le Creative Pebble Nova? Se parliamo di altoparlanti da gaming, allora i Creative Pebble Nova saranno un buon acquisto di sicuro per i gamer e, in generale, per chi passa molte ore al computer fisso ascoltando musica. Per questo tipo di utenti, tra l'altro, le opzioni tra cui scegliere sono sempre meno numerose. Se parliamo di altoparlanti da salotto, invece, le cose per Pebble Nova si complicano. La qualità audio c'è, anche se non raggiunge il livello di un prodotto per audiofili (che avrebbe anche un prezzo superiore), ma la concorrenza è agguerritissima. In questo caso i Pebble Nova se la battono offrendo, soprattutto, la ricercata configurazione coassiale dei driver, che è più costosa di quella tradizionale e giustifica il prezzo elevato, ma di prodotti alternativi (anche di brand storicamente più blasonati nei salotti di mezzo mondo) in questa fascia ce ne sono tantissimi. Tutti questi discorsi, però, vanno presi con molta elasticità perché Creative è famosa per la sua politica di prezzi molto aggressivi, con sconti frequenti che possono cambiare completamente il giudizio su un prodotto. Non è da escludere, quindi, che tra qualche mese i Creative Pebble Nova saranno acquistabili a prezzo inferiore e, in quel caso, in molti potrebbero fare la scelta giusta acquistandoli.