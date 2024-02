Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Curiosa per natura, mi piace tenermi informata su ciò che accade intorno a me, dedicando tanto tempo alla lettura (meglio se su carta).

Fonte foto: iStock

Avvistare un meteorite che, entrando in contatto con la nostra atmosfera, si trasforma in una palla di fuoco, è un evento davvero sensazionale. Ma trovarne un frammento è qualcosa che solo pochissimi fortunati al mondo hanno avuto l’occasione di vivere. Un gruppo di “cacciatori di meteoriti” ha recentemente iniziato a cercare pezzi di roccia spaziale a seguito dell’impatto avvenuto nelle scorse settimane vicino a Berlino. E i risultati sono stupefacenti.

L’impatto del meteorite 2024 BX 1

Nella notte tra sabato 20 e domenica 21 gennaio, il cielo sopra Berlino si è improvvisamente illuminato: un meteorite, individuato da un astronomo appena tre ore prima, ha fatto il suo ingresso nell’atmosfera terrestre e, per l’attrito, si è incendiato in una palla di fuoco luminosissima, che ha sfrecciato per km in pochi istanti. Le dimensioni stimate dell’asteroide erano davvero piccole, probabilmente la roccia spaziale aveva appena un metro di larghezza (totalmente innocuo per la Terra). In questi casi, può capitare che l’intero meteorite bruci prima di schiantarsi sulla superficie del nostro Pianeta, senza lasciare alcun frammento.

Il ritrovamento dei frammenti

La caccia, tuttavia, è partita immediatamente: diversi gruppi di ricerca, sia professionali che amatoriali, si sono messi a battere i dintorni di Berlino palmo a palmo, nella speranza di trovare un preziosissimo frammento di meteorite. E alcuni di loro sono stati davvero fortunati. Il primo pezzetto di roccia spaziale è stato recuperato dal team del Museo di Storia Naturale di Berlino. Altri due sono invece stati trovati dalla squadra guidata dallo scienziato del SETI Peter Jenniskens: a scoprirli, gli studenti Dominik Dieter e Cara Weihe, dopo una lunga ricerca.

“Sono stato incredibilmente sollevato nel trovare questi meteoriti. Avevamo percorso molte decine di chilometri lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Avevo la sensazione che forse non fosse sopravvissuto nulla da questa frammentazione molto aggressiva” – ha affermato Jenniskens a Space.com. I due frammenti pesano rispettivamente 5,3 grammi e 3,1 grammi: il loro ritrovamento è davvero speciale, perché in questo caso i meteoriti somigliavano particolarmente alle rocce terrestri – di solito, invece, sono più facili da distinguere perché hanno un aspetto scuro e liscio.

“Quello che stiamo effettivamente cercando è molto diverso da quello che la maggior parte delle persone considera un meteorite. Se camminassi per i campi e vedessi una roccia come questa, probabilmente passeresti oltre” – ha spiegato Jenniskens. Al momento, i frammenti di meteorite non sono ancora stati classificati. Ma lo scienziato ritiene che possano rivelarsi più speciali di quanto immaginato in un primo momento.

Perché questo asteroide è così speciale

A spiegarci perché il meteorite 2024 BX 1 sarebbe così particolare è Denis Vida, ricercatore post-dottorato in fisica meteorologica presso la Western University, in alcune dichiarazioni rilasciate a Space.com. Secondo la sua opinione, il corpo celeste che ha rilasciato questi frammenti faceva parte di un gruppo di asteroidi vicini alla Terra, chiamati “asteroidi Apollo”. Tuttavia, i campioni recuperati fanno sospettare che il meteorite fosse ancora più raro: potrebbe essere un aubrite, classe cui appartiene solo l’1% di tutti i meteoriti conosciuti. In questo caso, è persino possibile che le dimensioni di 2024 BX 1 fossero sovrastimate e che ci troviamo davanti ad uno degli asteroidi più piccoli mai scoperti.