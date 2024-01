Xiaomi, lo smartphone lowcost costa pochissimo con lo sconto incredibile Amazon

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Ci sono smartphone che lasciano un segno e che anche a mesi dall’uscita sul mercato sono tra i più amati dagli utenti. In questa lista sono onnipresenti i telefoni Redmi: il brand cinese controllato da Xiaomi è uno dei punti di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartphone lowcost, ma che allo stesso tempo assicuri prestazioni importanti. Come questo Redmi Note 11S, dispositivo con qualche mese sulle spalle, ma che dice tranquillamente la sua grazie a una scheda tecnica equilibrata e che punta su pochi ma semplici componenti. Ottimo processore, fotocamera principale di livello professionale e una batteria a lunghissima durata. Cosa chiedere di più?

Un’offerta speciale, esattamente quella che trovi oggi su Amazon per questo smartphone. Il Redmi Note 11S, infatti, è disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto del 51% che ti fa risparmiare più di 150 euro sul prezzo di listino. Un prezzo che scende al minimo storico di questo ultimo periodo e che lo fa diventare immediatamente un best-buy. Una promo da cogliere al volo: nell’ultimo mese ne sono stati venduti più di 500 e le scorte potrebbero terminare a breve. Per acquistarlo spedito direttamente da Amazon basta cliccare su questo link.

Redmi Note 11S in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Con un prezzo alla portata di tutti il Redmi Note 11S diventa uno dei best buy di questo inizio di anno. Lo smartphone di Xiaomi è disponibile sul Amazon con uno sconto del 51% che fa scendere il prezzo a 148 euro, cifra con la quale oramai acquisti solo degli entry level. Questo Redmi Note 11S, invece, è tutto tranne che uno smartphone dalle prestazioni limitate. Lo paghi meno della metà e il risparmio è superiore ai 150 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna Amazon avviene in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando viene effettuato l’ordine). Per fare il reso gratuito hai a disposizione i classici trenta giorni di tempo.

Redmi Note 11S: la scheda tecnica

In uno smartphone lowcost di certo uno non si aspetta di trovare una fotocamera professionale da ben 108 megapixel. Solo questo aspetto fa capire la bontà e le caratteristiche top del telefono Redmi. Partiamo proprio dal comparto fotografico. Nella parte posteriore, oltre al sensore già citato da 108 megapixel di livello professionale, trovi anche altre tre fotocamere: una ultra-grandangolare da 8 megapixel e due sensori da 2 megapixel rispettivamente per le foto macro e per il sensore di profondità. La qualità degli scatti è molto elevata grazie alle tecnologie sviluppate da Xiaomi e all’intervento dell’intelligenza artificiale. La fotocamera per i selfie è da 16 megapixel.

Passiamo allo schermo. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a un massimo di 90 Hz. Le app social e i videogame sono molto più fluidi e la differenza la noti soprattutto nell’utilizzo quotidiano. La tecnologia Sunlight display lo rende leggibile anche sotto la luce diretta del sole, mentre la Modalità di lettura 3.0 allevia l’affaticamento degli occhi. Ottima anche la luminosità che tocca dei picchi di 1000 nit. Sotto la scocca trova posto il processore Helio G96 con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000 mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e con la ricarica rapida da 33W impieghi circa un’ora per avere il 100% di autonomia.

