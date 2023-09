Xiaomi, lo smartphone lowcost costa pochissimo: sconto imperdibile

Fonte foto: Amazon

Quando il Redmi Note 12 è in offerta e con uno sconto eccezionale, l’unica cosa da fare è approfittarne immediatamente prima che la promo scadi. E oggi è proprio uno di quei giorni in cui bisogna essere velocissimi. Su Amazon, infatti, troviamo lo smartphone Xiaomi in offerta con un ottimo sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico dell’ultimo periodo. Si tratta del prezzo più basso per la versione più potente con ben 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, quanto basta per salvare foto, video e documenti importanti. A meno di 200€ è difficile trovare di meglio e per questo motivo vi consigliamo di approfittarne immediatamente.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Cosa ha di tanto speciale il Redmi Note 12 per essere considerato uno dei migliori smartphone lanciati in questo 2023? Molto semplice: una scheda tecnica da vero medio di gamma, ma al prezzo di un telefono lowcost. Lo schermo è molto grande e con una frequenza di aggiornamento elevata, il che lo rende fluido nella vita di tutti i giorni e con le app social. A bordo anche un ottimo processore e una tripla fotocamera posteriore con obiettivo principale da ben 50MP. Insomma, tutto quello che cerchi in uno smartphone, è presente in questo Redmi Note 12.

Redmi Note 12

Redmi Note 12: scheda tecnica

Per diventare in poco tempo uno degli smartphone più venduti e apprezzati dagli utenti nel 2023 devi avere qualcosa di speciale. E questo Redmi Note 12 lo è per davvero. Segue alla lettera i dettami Xiaomi: smartphone performanti con ottime componenti e a un prezzo decisamente inferiore rispetto alla concorrenze. Vediamo la scheda tecnica di questo telefono economico.

Partiamo dall’elemento più importante: lo schermo. Xiaomi ha dotato questo smartphone di un display AMOLED da 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz. La luminosità tocca un picco di 1200nit ed è visibile anche sotto la luce diretta del sole. Le dimensioni extra large lo rendono perfetto anche per vedere film e serie TV mentre si è in viaggio e non a caso ha ricevuto anche la certificazione Netflix. Lo schermo ti protegge anche dalle fastidiose luci blu e protegge gli occhi dopo un utilizzo intenso. Sotto la scocca troviamo l’affidabilissimo processore Snapdragon 685 che assicura la giusta potenza, supportato da ben 8GB di RAM e da 256GB di memoria interna.

Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera molto versatile. Al sensore principale da 50MP di livello professionale è stato affiancato un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e una fotocamera macro da 2MP. Puoi dare libero sfogo alla tua creatività e scattare immagini o registrare video in qualsiasi situazione. Ottima anche la fotocamera frontale per i selfie. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che modifica in tempo reale colori e impostazioni.

Chiudiamo con la super batteria da 5.000mAh che ti accompagna fino a due giorni con un utilizzo normale. Grazie alla ricarica rapida da 33W impieghi poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia.

Redmi Note 12: prezzo, sconto e offerta Amazon

Non lo abbiamo mai visto a questo prezzo. Oggi troviamo il Redmi Note 12 in offerta su Amazon a 183,60€, con uno sconto di ben il 30% rispetto a quello consigliato. Per uno smartphone lowcost si tratta di un ottimo affare e il risparmio è di 80€. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva durante la fase di pagamento. Il telefono è già disponibile e per la consegna devi aspettare pochissimo tempo: nel giro di qualche giorno ti arriva a casa. Essendo spedito da Amazon, hai ben 30 giorni di tempo per effettuare il reso.

Redmi Note 12