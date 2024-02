Redmi Note 13, il prezzo crolla con lo sconto Amazon: è da comprare subito

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

È l’occasione del giorno e non potrebbe essere altrimenti. Stiamo parlando dello Xiaomi Redmi Note 13, ultima versione della fortunata serie del produttore cinese che molto successo ha ottenuto anche in Italia. Il telefono è il protagonista di una promo mai vista finora, dato che è stato lanciato sul mercato da pochissime settimane. Lo smartphone medio di gamma è in offerta con uno sconto del 24% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi decine di euro. Un’occasione veramente speciale per uno dei migliori dispositivi della sua fascia di prezzo.

Non stiamo esagerando, basta pochissimo per capire la bontà di questo smartphone. Lo schermo è super fluido e ha le dimensioni giuste per utilizzarlo anche mentre sei in viaggio per vedere film e serie TV. Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera con sensore principale da 108 megapixel, un unicum in questa fascia di prezzo. E non finisce qui: sotto la scocca hai anche un ottimo processore e la batteria dura fino a due giorni. Difficile chiedere di più a questo prezzo. Approfittane subito, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Redmi Note 13 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo più basso di sempre su Amazon per il Redmi Note 13. Lo smartphone è disponibile a un prezzo di 190 euro con uno sconto del 24% e risparmi decine di euro rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Lo paghi quanto un entry-level, ma le prestazioni sono decisamente superiori e questo lo fa diventare immediatamente un best-buy. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore. Non approfittarne oggi sarebbe un grosso errore. Hai anche 30 giorni per effettuare il reso gratuito.

Redmi Note 13: la scheda tecnica

Il Redmi Note 13 rispecchia perfettamente quello che si richiede a uno smartphone medio di gamma in questo 2024: performance, massima flessibilità nell’utilizzo quotidiano e anche una fotocamera affidabile. Il tutto a un prezzo stracciato grazie all’offerta che trovi oggi su Amazon.

Per analizzare la scheda tecnica del Redmi Note 13 si deve partire necessariamente dallo schermo. Il Redmi Note 13 è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici e una risoluzione FHD che ti permette di godere al meglio di ogni singolo contenuto. Nonostante un pannello extra-large, le dimensioni sono piuttosto contenute, grazie alle cornici quasi inesistenti. La frequenza di aggiornamento è fino a 120 Hz per una fluidità maggiore soprattutto nell’utilizzo quotidiano. Il display ti protegge anche dalle fastidiose luci blu riducendo l’affaticamento degli occhi e i disturbi del sonno. Sotto la scocca è presente il processore MediaTek Dimensity 6080 con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Nel momento del bisogno per aumentare la potenza puoi anche utilizzare la RAM virtuale.

Uno dei punti di forza del Redmi Note 13 è il comparto fotografico, nettamente superiore rispetto alla concorrenza diretta. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 108 megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 16 megapixel. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale con tanti filtri che trovi nell’app fotocamera e che puoi applicare in base alla situazione.

Chiudiamo con la batteria da 5000mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi e con un utilizzo normale copri fino a due giorni. C’è il supporto alla ricarica rapida fino a 33W.

