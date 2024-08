Redmi Note 13: con lo sconto di oggi approfitti di un super prezzo

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Inizia agosto e torna in offerta uno dei telefoni lowcost più acquistati dell’ultimo periodo. Da oggi su Amazon è in promo speciale il Redmi Note 13, smartphone economico di Xiaomi disponibile su Amazon con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo. Un risparmio molto interessante per uno smartphone che ha un prezzo di listino accessibile a molti e che oggi diventa un vero best-buy. La bontà dell’offerta la si intuisce dal numero di dispositivi venduti nell’ultimo mese: più di 1.000.

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

Il Redmi Note 13 è il classico smartphone per la fascia media di Xiaomi dotato di un’ottima scheda tecnica e che punta a soddisfare tutte le richieste degli utenti. E lo fa partendo da una fotocamera principale da 100 megapixel, la stessa presente su modelli molto più costosi, e da uno schermo super fluido che dà il meglio di sé con le app social e i videogame. E non manca una batteria a lunghissima durata. Insomma, lo smartphone da acquistare oggi a un prezzo mai visto prima.

Redmi Note 13

Redmi Note 13: prezzo, offerta e sconto Amazon

Sconto mai visto prima per il Redmi Note 13. Lo smartphone economico è in promo su Amazon a un prezzo di 165,80 euro, con uno sconto del 33% su quello consigliato. Il risparmio netto sfiora i 100 euro e per uno smartphone che costa così poco si tratta di una vera occasione. La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Lo puoi anche provare con tutta calma, per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo. Non farti scappare questa offerta, è una delle migliori disponibili oggi.

Redmi Note 13

Redmi Note 13: le caratteristiche tecniche

Redmi è diventata oramai una garanzia. Nella fascia dei medio, medio/alto di gamma è leader assoluta nel mercato e il merito è di dispositivi come il Redmi Note 13, che oggi paghi quanto un entry level, ma la scheda tecnica è di un livello decisamente superiore. Per capirlo basta analizzare le caratteristiche e le componenti scelte da Xiaomi.

Partendo da uno degli elementi che contraddistinguono questo Redmi Note 13: lo schermo. È equipaggiato con un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz che lo rende più fluido e scorrevole. Ottima anche la luminosità che tocca un picco di 1.800 nit che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Sotto la scocca trovi il processore MediaTek Dimensity 6080 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per avere ottime performance e tutta la memoria di cui si ha bisogno.

Anche il comparto fotografico merita una menzione. Nonostante il prezzo basso possa far pensare che Xiaomi abbia optato per dei sensori fotografici di scarso livello, in realtà non è così. Nella parte posteriore trovi una fotocamera principale da 100 megapixel, supportato da un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale è da 16 megapixel e non ti deluderà. In aiuto trovi anche tutti i filtri sviluppati da Xiaomi che migliorano le immagini in tempo reale.

Per chiudere, lo smartphone Xiaomi è dotato di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W. Non avrai nessun problema ad arrivare a fine giornata e a coprire anche più giorni con un utilizzo normale.

Redmi Note 13