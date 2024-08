Respira: trama e cast del nuovo medical drama Netflix

Dal creatore di Elite, sta per arrivare una nuova serie tv spagnola ambientata in un ospedale pubblico di Valencia. Le cose da sapere su questa novità

Netflix renderà presto disponibile il suo primo medical drama spagnolo: per vederlo bisogna pazientare ancora solo per poche settimane. Creata da Carlos Montero, già noto per Élite, questa nuova serie tv spagnola è ambientata in un ospedale di Valencia e racconta la frenetica e intensa quotidianità ospedaliera di medici, pazienti e infermieri.

Cosa sappiamo del medical drama Respira

La serie è scritta da Montero insieme a Carlos Ruano, Guillermo Escribano e Pablo Saiz. La regia è di David Pinillos e Marta Font, mentre Diego Betancor è co-produttore esecutivo con Montero.

Prodotta da El Desorden Crea, la prima stagione di Respira sarà composta da otto episodi.

Trama e trailer: di cosa parla Respira

La trama di Respira è ambientata al Joaquín Sorolla, un ospedale pubblico di Valencia. I protagonisti sono alcuni medici e dipendenti della struttura e la serie tv, oltre a mostrare le emergenze mediche che il personale si trova ad affrontare ogni giorno, racconta anche le tensioni, gli amori e le passioni che nascono in corsia.

Quando arriva un paziente particolarmente illustre, però, le falle del sistema sanitario pubblico diventano evidenti. Da qui si innescheranno una serie di eventi che porteranno al più grande sciopero nella storia dell’ospedale.

Qui sotto il primo trailer della serie tv:

9 medici su 10 mantengono il giuramento di Ippocrate, ma il restante 1?

Il vostro prossimo appuntamento dal medico è con Respira, in arrivo il 30 agosto! 🩺 pic.twitter.com/oRIdJzQ9DE — Netflix Italia (@NetflixIT) June 25, 2024

«Ho sempre amato i drammi ospedalieri e sentivo che ora era il momento giusto per lavorarci», ha raccontato a Netflix Montero, che ha aggiunto che l’idea iniziale per questa serie tv è arrivata da una domanda paradossale: i medici riusciranno a essere fedeli al giuramento di Ippocrate, che è alla base delle promesse che fanno per esercitare la professione, anche nelle circostanze più estreme?

«L’idea iniziale per questa serie è nata da quel paradosso, quel dilemma, secondo cui per salvare il sistema sanitario nel suo insieme, potrebbe essere necessario abbandonare i pazienti. È ovviamente una premessa molto estrema, ma penso che sia un’opportunità molto ricca per la narrazione», ha concluso il creatore della serie tv.

Il cast del medical drama Respira

Nel cast di Respira ci sono Najwa Nimri (che è stata l’ispettrice Alice Sierra ne La casa di carta), Aitana Sánchez Gijón (vista in Madres paralelas), Blanca Suárez (Las chicas del cable, Jaguar) e Manu Ríos (star di Élite), qui sotto visibile sul set della serie tv insieme a colleghi e colleghe:

📹 Manu Ríos filming “Breathless” (Spanish title: Respira) — soon available on Netflix! pic.twitter.com/DxrNqTai3I — Keeping Up With Manu Ríos (@kuwmanurios) May 10, 2024

Tra gli interpreti ci sono anche Borja Luna (Cristo y Rey, Sin huellas) e Alfonso Bassave (Estoy vivo, Antidisturbios). Completano il cast Ana Rayo, Macarena de Rueda, Blanca Martínez, Abril Zamora, Xoán Fórneas, Marwa Bakhat eVíctor Sáinz.

Quando esce Respira in streaming

Non manca molto all’uscita di questo medical drama spagnolo che promette di emozionare e appassionare il pubblico, anche italiano. La serie tv Respira arriva su Netflix il 30 agosto 2024.