Anna Torv su Netflix nel nuovo drama Territory

Fonte foto: Netflix/X

Celebre per aver vestito i panni di Olivia Dunham in Fringe e di Wendy Carr in Mindhunter, e applaudita più di recente per la sua interpretazione in The Last of Us, Anna Torv sarà presto protagonista di un nuovo drama. Parliamo di Territory, serie tv in uscita fra un paio di mesi su Netflix e in cui l’attrice australiana interpreterà la protagonista Emily Lawson.

Di cosa parla Territory: la trama

La trama di Territory è ambientata nell’outback australiano, un entroterra vasto, quasi del tutto disabitato pericoloso in cui va in scena una spietata lotta per il potere quando il più grande allevamento di bestiame del mondo, Marianne Station, resta senza un erede chiaramente designato a occuparsi della sua gestione.

L’incerta situazione minaccia di fare a pezzi i Lawson, un tempo dinastia potente e ora famiglia in declino in cui le diverse generazioni si scontrano per prendere il controllo degli affari.

In gioco ci sono miliardi di dollari e in tanti vogliono approfittare del momento di debolezza dei Lawson per provare a prendersi una fetta della torta: famiglie rivali, anziani indigeni, minatori miliardari… E sono anche pronti a uccidere per riuscirci.

Dove è stato girato Territory?

La serie tv Territory è stata girata in Australia, nei Territori del Nord e in alcune zone a sud. Le location includono il Kakadu National Park, che è Patrimonio Unesco, e Tipperary Station, un vero allevamento di bestiame oggi funzionante, così grande da avere un proprio aeroporto e una scuola al suo interno.

La vastità dei territori in cui è ambientata la trama della serie tv è un elemento centrale, ma difficile da concepire. Per avere una misura di questa grandezza, basti pensare che Anna Creek Station (il vero allevamento di bestiame che è stata una delle ispirazioni per immaginare Marianne Station) è più grande della Slovenia o dello stato del New Jersey.

Il cast di Territory

La serie tv è create da Timothy Lee (Mystery Road, Bump) e Ben Davies (Bondi Rescue, The First Inventors, Outback Ringer). La regia è di Greg McLean (La Brea, Wolf Creek).

Come detto, Anna Torv interpreta Emily Lawson, ma nel cast di Territory ci sono anche Michael Dorman (visto in For All Mankind) nel ruolo di Graham Lawson, Robert Taylor (The Newsreader) in quello di Colin Lawson e Sam Corlett (Vikings: Valhalla, The Dry) in quello di Marshall Lawson.

Lovely ANNA TORV in a lead role, as Emily Lawson in new drama "Territory". Premieres on 24 October, 2024 on Netflix #ANNATORV pic.twitter.com/esrpfzbl01 — ANNA TORV (@anna_torv_) July 18, 2024

Sara Wiseman (Kingdom of the Planet of the Apes, High Country) è Sandra Kirby. Dan Wyllie (Love My Way, The Veil) interpreta Hank Hodge, mentre Clarence Ryan (Furiosa: A Mad Max Saga, Mystery Road Origin) veste i panni di Nolan Brannock.

Completano il cast Jay Ryan nel ruolo di Campbell Miller, Philippa Northeast in quello di Susie Lawson, Joe Klocek (My Lady Jane) in quello di Lachie Kirby e Kylah Day in quello di Sharnie Kennedy.

Sam Delich è Rich Petrakis, Hamilton Morris è Uncle Bryce, Tuuli Narkle è Keeley Redford e Tyler Spencer è Dezi. Jake Ryan (visto in The Great Gatsby) interpreta invece Daniel Lawson

Quando esce Territory su Netflix

Territory esce su Netflix il 24 ottobre 2024.