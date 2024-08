I migliori medical drama da vedere in streaming

Appassionati di serie tv ambientate in ospedale? Ecco alcuni dei migliori titoli da cercare, tra cui due novità assolute in uscita in streaming in questi giorni

Tra le corsie di un ospedale è tutto più intenso: la paura, la gioia, il dolore, l’amore. Sarà anche per questo che i medical drama riescono da sempre a conquistare una grande fetta di pubblico e a tenerla attaccata allo schermo dalla prima all’ultima puntata. Per gli appassionati di questo genere, allora, ecco alcune delle migliori serie tv ambientate in ospedale da guardare in streaming: ci sono anche un paio di novità di quest’anno.

Respira, novità su Netflix

Iniziamo dalle novità assolute. Esce su Netflix oggi, 30 agosto 2024, il medical drama spagnolo Respira. La storia è ambientata in un caotico ospedale pubblico di Valencia dove una appassionata équipe medica è determinata a salvare vite, nonostante i preoccupanti tagli alla sanità pubblica rendano il lavoro sempre più complesso.

Non mancano, ovviamente, drammi, tensioni e storie d’amore coinvolgenti. Creata da Carlos Montero, la serie tv in otto puntate include nel cast Najwa Nimri, Aitana Sánchez-Gijón e Blanca Suárez.

Emergenze notturne

Un altro medical drama spagnolo è invece in arrivo dal 25 settembre 2024 su Apple TV+, con nuovi episodi ogni settimana. È Familia de Medianoche: questo il titolo originale, reso in inglese e in italiano rispettivamente con Midnight Family e Emergenze notturne (nella foto).

Ispirata dal documentario omonimo, la serie tv in dieci episodi ha come protagonista Marigaby Tamayo, un ambizioso e capace studente di medicina che trascorre le sue notti salvando vite a bordo dell’ambulanza privata di proprietà della sua famiglia. La storia si svolge a Città del Messico.

Grey’s Anatomy

Longevo medical drama statunitense, Grey’s Anatomy non può mancare in questo elenco. Prodotta a partire dal 2005 e disponibile in streaming in Italia su Disney+, la serie tv ideata da Shonda Rhimes ha come protagonista (almeno nelle prime stagioni) la specializzanda di chirurgia Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo.

Ventuno stagioni dopo il ruolo di Grey nella trama si è ridimensionato, ma una nuova generazione di medici (e di protagonisti) continua a tenere il pubblico attaccato allo schermo con avvincenti storie di vita, amore e morte tra le corsie del Seattle Grace Hospital.

Chigago Med

Parte del franchise creato da Dick Wolf e disponibile in streaming su Prime Video e su NOW, Chicago Med racconta le vicende professionali e personali dei medici e dei soccorritori che lavorano in un affollato e caotico ospedale di Chicago.

La formula (vincente) è sempre la stessa e nelle puntate non possono dunque mancare casi clinici disperati, emergenze adrenaliniche, traumi personali, amicizie e amori che nascono in corsia. La produzione è ancora in corso e per ora ci sono dieci stagioni.

New Amsterdam

Su Netflix e TIM Vision si trova invece New Amsterdam, medical drama del 2018 ispirato all’autobiografia di Eric Manheimer, che per quindici anni ha lavorato come medico al Bellevue Hospital.

La serie tv ha come protagonista il dottor Max Goodwin (interpretato da Ryan Eggold), che viene chiamato a dirigere il New Amsterdam, caotico e obsoleto ospedale newyorkese. La trama segue i tentativi di Goodwin di rivoluzionare l’organizzazione dell’ospedale, senza tralasciare ovviamente casi clinici emozionanti e intense storie personali.