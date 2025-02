Ricette elettroniche: da oggi si cambia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

A partire da oggi, 15 febbraio 2025, cambiano le modalità di ricezione delle notifiche delle ricette mediche elettroniche via SMS o via email. Cosa bisogna fare

A partire da oggi 15 febbraio 2025, saranno introdotte importanti modifiche nella gestione delle ricette mediche elettroniche.

L’invio del codice della ricetta tramite SMS o email, quindi, non sarà più automatico, ma sarà un servizio riservato esclusivamente ai cittadini che avranno attivato specificamente tale impostazione. Con questa novità agli utenti saranno garantite misure di sicurezza più efficienti e sarà data loro la possibilità di personalizzare le comunicazioni sanitarie, in modo che solo chi è realmente interessato riceva le notifiche relative alle prescrizioni mediche.

Come funziona il nuovo servizio

Al momento, i cambiamenti nella gestione delle ricette mediche elettroniche riguardano solo la Regione Lombardia, ma non si esclude che già dai prossimi mesi le altre regioni possano seguire la stessa strada.

Per tutti coloro che vogliono continuare a ricevere le ricette elettroniche tramite SMS o email, dunque, ci sarà bisogno di attivare il servizio. Per farlo si può passare tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico, accedendo alla propria area riservata tramite SPID o CIE e abilitare le notifiche relative alla ricezione delle ricette elettroniche dall’apposita sezione.

Oltre a questo, la piattaforma consente anche di ricevere le notifiche per altri documenti sanitari, come referti medici, verbali di pronto soccorso e lettere di dimissioni ospedaliere.

Chi preferisce può recarsi presso gli sportelli dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di competenza e richiedere all’operatore l’attivazione del servizio. In alternativa anche il Medico di Medicina Generale (MMG), il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o le farmacie che partecipano all’iniziativa possono attivare il servizio su richiesta del paziente.

Bisogna infine ricordare che non tutte le tipologie di ricette sono consultabili tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico. Gli utenti non potranno, infatti, accedere alle ricette rosse SSN scritte a mano e alle ricette bianche scritte a mano.

Come si utilizza l’NRE in farmacia

Come ben noto, ogni ricetta elettronica è identificata da un Numero Ricetta Elettronica (NRE) per i farmaci coperti dal Servizio Sanitario Nazionale o da un Numero Ricetta Bianca Elettronica (NRBE) per i farmaci che non sono a carico del SSN.

Per ritirare i farmaci prescritti, il paziente deve recarsi in farmacia con la propria tessera sanitaria che consentirà al farmacista di recuperare la prescrizione. In alternativa si può mostrare il codice a barre della ricetta elettronica, disponibile tramite FSE oppure procedere con la comunicazione verbale del codice NRE.

I cittadini residenti nella Regione Lombardia che intendono ricevere le ricette elettroniche via SMS o via email, devono provvedere quanto prima alla registrazione sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico delle nuove impostazioni. I residenti nelle altre regioni, per il momento, possono continuare a utilizzare il servizio come sempre fatto anche se, con buone possibilità, già dai prossimi mesi saranno richiamati anche loro a rivedere le notifiche di ricezione delle prescrizioni.