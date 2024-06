Ricordate Betty La Fea? Manca poco all'uscita della serie sequel

Fonte foto: Prime Video

Prodotta tra il 2006 e il 2010, Ugly Betty racconta le comiche avventure di Betty Suarez, interpretata da America Ferrera, una goffa e sciatta neolaureata che inizia a lavorare nel mondo della moda. La serie tv statunitense, diventata celebre anche in Italia, era in realtà il remake (ne sono stati realizzati, nel mondo, più di venti) dell’originale telenovela colombiana del 1999 intitolata Yo soy Betty, la fea e trasmessa in Italia con il titolo Betty la cozza. Più di vent’anni dopo, la storia di Betty sta per continuare: quest’estate arriva infatti su Prime Video la serie tv sequel Betty La Fea – La storia continua.

Trama e trailer della nuova serie sequel Betty La Fea

Nella serie colombiana originale la protagonista si chiama Beatrice Pinzon Solano detta Betty: intelligente ma poco avvenente, la giovane donna trova lavoro presso un’azienda di moda, la Ecomoda. Qui non ha vita facile, anche perché viene spesso presa di mira per il suo aspetto e i suoi gusti estetici. In ufficio Betty incontra delle nuove amiche e riesce alla fine a coronare il suo sogno d’amore con Armando, un collega dongiovanni che inizialmente prova a sedurla per prenderla in giro, ma poi si innamora davvero di lei.

Nel sequel Betty La Fea – The Story Continues un lutto scuote l’azienda Ecomoda e porta Betty a entrare di nuovo in contatti con i suoi ex colleghi e college e anche con Armando: i due si sono poi sposati, ma sono separati. Betty si riunisce anche con la figlia Mila, che ha studiato moda a New York.

Come si vede nel trailer della serie sequel, Betty proverà a riallacciare i rapporti con la figlia, che sogna di lavorare nel mondo della moda, e intanto dovrà prendere un’importante decisione: vuole o non vuole tornare con Armando, che sta facendo di tutto per riconquistarla?

«È un onore per noi di Prime Video riproporre questa serie iconica sulla forza e la determinazione delle donne che si sforzano di sfidare gli stereotipi sia sul posto di lavoro che nella vita personale», ha detto in una nota stampa Maria Isabel Figueroa, Head of Prime Video emerging LATAM. «Il personaggio di Betty ha avuto risonanza presso il pubblico di tutto il mondo e questa serie è un tributo a quelle storie che attraversano i confini e collegano il pubblico globale».

Se la sit-com originale (così come i remake, incluso lo statunitense Ugly Betty) mettevano l’accento soprattutto sulla percezione della bellezza di Betty, questa nuova serie tv sequel promette sia di riproporre quel tema con uno sguardo più contemporaneo, sia di mettere sul piatto anche altri argomenti, come l’empowerment e l’ambizione femminili e le dinamiche relazionali.

Il cast del sequel di Betty la Fea

Ana María Orozco e Jorge Enrique Abello, già protagonisti nella serie originale, riprenderanno i loro ruoli anche nel sequel. Nel cast di Betty La Fea – The Story Continues ci saranno inoltre Julián Arango, Natalia Ramírez e Lorna Cepeda.

Tra gli interpreti figurano anche Julio Cesar Herrera, Luces Velásquez, Marcela Posada, Mario Duarte, Sebastián Osorio, Ricardo Vélez, Alberto León Jaramillo, Rodrigo Candamil, Juanita Molina, Zharick León ed Estefania Gómez.

Prodotta da RCN Estudios, la serie è scritta da Marta Betoldi, César Betancur, Valeria Gómez e Luis Carlos Ávila. La regia è di Mauricio Cruz Fortunato.

Quando esce la nuova serie su Betty La Fea

La serie tv sequel Betty La Fea – La storia continua esce su Prime Video il 19 luglio 2024.