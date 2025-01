Cosa vedere in streaming oggi 9 gennaio 2025

Fonte foto: Netflix/X

«Autentica, brillante e irresistibile, con il suo inconfondibile mix di ironia e fascino». Con queste parole Netflix presenta Ilary, una delle novità principali di oggi in streaming in cui Ilary Blasi promette di mostrarsi al pubblico come non ha mai fatto prima. Tra le altre novità da oggi in streaming ci sono una miniserie ambientata nell’America del 1857, una serie tv poliziesca al cardiopalma e il nuovo game show che coinvolge diversi vip e personaggi celebri nel mondo dello spettacolo italiano.

Cosa vedere oggi su Netflix

Come accennato, Ilary Blasi torna oggi su Netflix con Ilary. Dopo aver raccontato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti in Unica, in questa nuova docuserie in cinque episodi l’icona della tv italiana vuole mostrare al pubblico la sua nuova vita. Per la prima volta sullo schermo compare anche il fidanzato Bastian, che racconterà di sé stesso e della storia con Blasi fin dal loro primo incontro.

Da oggi su Netflix c’è poi American Primeval, miniserie da sei episodi da un’ora ciascuno firmata dal regista e produttore esecutivo Pete Berg e dallo sceneggiatore, ideatore e produttore esecutivo Mark L. Smith. Nel cast ci sono Taylor Kitsch, Betty Gilpin, Dane DeHaan, Saura Lightfoot-Leon, Derek Hinkey, Joe Tippett e Jai Courtney. Ambientata nell’America del 1857, la miniserie drammatizza lo scontro violento tra culture, religioni e comunità per il possesso del territorio.

È una novità di oggi anche la serie giapponese Asura, un dramma ambientato a Tokyo nel 1979 in cui la vita di quattro sorelle è sconvolta quando scoprono la relazione segreta del loro anziano padre.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Promette divertimento il nuovo game show di Prime Video Red Carpet – Vip al tappeto, disponibile da oggi sulla piattaforma.

Condotto da Alessia Marcuzzi e commentato dalla Gialappa’s Band, lo show ha come protagoniste Giulia De Lellis, Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio, Valeria Marini e Melissa Satta nei panni delle star che devono essere scortate sul tappeto rosso, tra ostacoli e disturbatori, dalla diverse squadre di guardie del corpo in gara (ovvero Francesco Arienzo, Awed, Herbert Ballerina, Ginevra Fenyes, Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato).

Esce oggi anche On Call, dramma poliziesco con protagonista una coppia di agenti – uno alle prime armi, uno più esperto – che pattugliano Long Beach, in California, per proteggere la comunità che vi abita.

Cosa vedere oggi su Disney+

Continua a uscire su Disney+ la ventunesima stagione del medical drama Grey’s Anatomy: da oggi si può vedere l’episodio numero sette.

Sulla stessa piattaforma di streaming sono disponibili anche altri medical drama, come DOC – Nelle tue mani e This Is Going To Hurt.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

A disposizione su Sky e in streaming solo su NOW c’è una delle serie tv più apprezzate del 2024, ovvero The Day Of The Jackal, rivisitazione contemporanea dell’iconico thriller con lo stesso nome. Il protagonista è Eddie Redmayne nei panni di un killer spietato e infallibile che si ritrova nel mirino dei servizi segreti inglesi.