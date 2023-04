Ring Intercom, offerta lancio incredibile: costa pochissimo

I dispositivi smart hanno oramai preso pieno possesso delle nostre abitazioni: dalle lampadine, alle telecamere di sicurezza fino ad arrivare ai termostati, tantissimi prodotti sono oramai diventati smart. Anche i citofoni delle nostre abitazioni. E quando non è possibile installarne uno nuovo, è possibile trasformarlo in intelligente grazie a dei semplici accessori che troviamo in vendita. Come ad esempio il nuovissimo Ring Intercom, un dispositivo che si collega al proprio citofono e lo rende intelligente in pochissimi minuti.

Ring è un’azienda che fa parte del grande mondo Amazon ed è specializzata in questa tipologia di prodotti smart per la sicurezza della propria abitazione. Per il lancio di questo accessorio per il citofono troviamo sul sito di e-commerce una promo veramente eccezionale: il Ring Intercom è disponibile con uno sconto di ben il 62% e si risparmiano 80€ sul prezzo di listino. Lo si paga poco ed è anche molto facile da installare. Non fatevi scappare questa ottima promo.

Ring Intercom

Ring Intercom: che cosa è e a cosa serve

Un dispositivo utilissimo per tutti coloro che non possono cambiare il proprio citofono e installarne uno nuovo e smart. Il Ring Intercom è un po’ come il Fire TV Stick: rende smart un dispositivo che non lo è. Anche la facilità di utilizzo è la stessa: si collega al proprio citofono in pochissimi minuti e e basta collegarlo alla rete Wi-Fi per sfruttarne a pieno le potenzialità. Vediamo nel dettaglio come funziona e a cosa serve.

Il Ring Intercom rende intelligente un citofono che non lo è. Permette l’apertura a distanza della porta di casa, di ricevere una notifica sullo smartphone ogni qual volta qualcuno suoni il campanello e anche di parlare a distanza grazie all’audio bidirezionale. Ma le funzionalità non finiscono qui. Infatti, puoi consentire ad amici e parenti di entrare in casa a orari prestabiliti: invia loro una Chiave ospite con la funzione di Verifica automatica degli ospiti. Lo stesso lo puoi fare per le consegne Amazon, permettendo l’accesso per un tempo limitato agli autisti o ai fattorini. Anche a distanza di chilometri, puoi sempre sapere chi ti sta suonando alla porta.

Il dispositivo è compatibile con la maggior parte dei citofoni presenti sul mercato. L’installazione è fai-da-te e non è necessaria nessuna modifica funzionale al sistema di citofonia della propria abitazione.

Ring Intercom in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta lancio speciale su Amazon per il Ring Intercom. Solo per pochissimi giorni lo troviamo a un prezzo di 49,99€, con uno sconto di ben il 62% rispetto a quello di listino. Il risparmio è considerevole e al momento si tratta di una delle migliori promo disponibili sul sito di e-commerce. Non a caso è il dispositivo più venduto su Amazon nella sua categoria prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimo tempo.

