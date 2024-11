Fire TV Stick 4K, con lo sconto Black Friday costa la metà

Fonte foto: Amazon Press

Un prodotto di per sé già eccezionale che lo diventa ancora di più grazie alla promo Black Friday. Parliamo del Fire TV Stick, la chiavetta multimediale di Amazon disponibile in offerta a un prezzo mai visto prima. La promo non riguarda solamente un modello, bensì tre: i nuovi Fire TV Stick 4K e Fire Tv Stick 4K Max e il "vecchio" Fire TV Stick, uno dei modelli più venduti di sempre. Lo sconto si differenzia in base al modello e il più interessante è sicuramente quello disponibile sul Fire TV Stick 4K: lo trovi con uno sconto del 49% e lo paghi praticamente la metà su quello di listino. Minimo storico che lo fa diventare immediatamente il dispositivo che devi acquistare oggi.

Tanto amato, ma anche tanto discusso. Il Fire TV Stick, in realtà, a cosa serve? La risposta è molto più semplice di quello che si possa immaginare. Si tratta di una chiavetta multimediale che si collega allo smart TV o al televisore che hai in casa e permette di accedere a funzioni esclusive e di installare qualsiasi tipologia di app senza nessun tipo di limitazione. Puoi installare qualsiasi piattaforma di video streaming e vedere in qualsiasi momento tutte le sue TV preferite. Inoltre, integra anche l’assistente vocale Alexa e puoi controllare i dispositivi smart presenti in casa seduto comodamente sul divano. Approfitta della super offerta di oggi e acquista i Fire TV Stick al minimo storico.

Fire TV Stick: prezzo, sconto e offerta Amazon

In offerta per il Black Friday troviamo i tre modelli già citati più il Fire TV Cube, un lettore multimediale che si differenzia dagli altri per dimensioni, forma e costo (per il Black Friday lo trovi a un prezzo di 109 euro con uno sconto del 31%)

Noi ci concentriamo sui tre modelli di Fire TV Stick partendo dal modello 4K. Grazie alla promo Black Friday è il protagonista assoluto della giornata e lo trovi con uno sconto del 49% che fa scendere il prezzo a soli 35,99 euro. Minimo assoluto e occasione da non farsi sfuggire.

Per il Fire TV Stick 4K Max, invece, lo sconto disponibile è del 35% e lo paghi 51,99 euro. Prezzo un po’ più elevato, ma anche le prestazioni sono superiori rispetto al modello 4K.

Infine, se vuoi spendere un po’ di meno e in casa hai un TV un po’ datato, puoi scegliere di comprare il Fire TV Stick "normale" che trovi su Amazon con uno sconto del 38% a un prezzo di 27,99 euro.

Acquistando il Fire TV Stick 4K o il Fire TV Stick 4K Max ottieni anche un risparmio del 20% sull’acquisto del controller Xbox e un mese di abbonamento gratuito ala Game Pass.

Segnaliamo anche la presenza di questo curioso bundle che mette insieme il Fire TV Stick 4K e il Ring Intercom, dispositivo che rende smart il tuo citofono. Acquistandoli insieme spendi solamente 42,99 euro, con uno sconto di ben il 71% sul prezzo consigliato.

Fire TV Stick: a cosa servono e le caratteristiche

Un dispositivo tanto piccolo quanto speciale. Il Fire TV Stick non è altro che una chiavetta multimediale che si collega alla porta HDMI del televisore o dello smart TV e che permette di collegarsi alla rete e di accedere a tante funzioni speciali. Come già detto, è utile averla anche per chi ha già un televisore smart ma non riesce ad installare alcune applicazioni o non ha accesso a funzioni e strumenti particolari.

Il segreto del successo dei Fire TV Stick è facile da intuire: sono semplici da configurare e installare e soprattutto hanno un costo irrisorio. Per cominciare a utilizzarlo bisogna collegarlo alla presa della corrente e alla porta HDMI del televisore. Una volta completato questo passaggio basta seguire passo-passo le istruzioni mostrate sull’app dello smartphone e il gioco è fatto. In meno di cinque minuti potrai cominciare a utilizzarlo.

Oltre a permettere l’installazione delle app per lo streaming, il Fire TV Stick integra anche l’assistente vocale Alexa che ti permette di controllare i dispositivi intelligenti presenti in casa (lampadine, termostato e molto altro) e anche di alzare o abbassare il volume con un semplice comando della tua voce. Se ancora non hai acquistato un Fire TV Stick, questo è il momento giusto.

