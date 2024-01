Roborock Q7 Max, il robot aspirapolvere a un prezzo mai visto: sconto imponente

Fonte foto: Roborock

Il robot Roborock Q7 MAX è un robot lavapavimenti e aspirapolvere, capace di memorizzare fino a quattro mappe diverse, il che può risultare davvero molto utile per chi ha una casa su più piani. Inoltre, non conosce ostacoli, essendo capace di rilevare ostacoli che ne bloccano il percorso. Ma oltre all’incredibile intelligenza nell’immagazzinare dati e nel districarsi in casa, è dotato di ottima potenza di aspirazione e un serbatoio molto capiente. Lo puoi gestire comodamente tramite app e a voce tramite Alexa.

A catturare l’attenzione, però, è l’offerta disponibile oggi su Amazon. Il robot aspirapolvere è disponibile con un’offerta a tempo con uno sconto eccezionale del 34% che ti permette di risparmiare ben 170 euro sul prezzo di listino. Una promo che potrebbe scadere da un momento all’altro e che fa scendere il prezzo al minimo storico. Non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Roborock Q7 Max

Roborock Q7 MAX: prezzo e offerte su Amazon

Prezzo al minimo storico per il robot aspirapolvere Roborock Q7 MAX. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 329 euro grazie allo sconto del 34% che trovi in pagina. Risparmi ben 170 euro e approfitti del minimo storico. Devi essere molto veloce: l’offerta è a tempo e potrebbe scomparire da un momento all’altro. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per effettuare il reso gratuito hai a disposizione ben 30 giorni di tempo.

Roborock Q7 MAX: le caratteristiche tecniche

Scopriamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche del robot aspirapolvere e lavapavimenti Roborock Q7 MAX. Partiamo dalla potenza di 4200 Pa, che consente di rimuovere senza sforzo lo sporco dai pavimenti e tappeti. Oltretutto, la spazzola in gomma solida aumenta la durata e aspira anche i grovigli di capelli. Grazie alla funzione Smart Navi 3.0, il robot è in grado di mappare tutta l’abitazione e di creare una planimetria che puoi analizzare sull’app dello smartphone. Il merito è della tecnologia laser che rileva tutti gli ostacoli e i muri presenti nell’abitazione. Tramite l’app puoi ance decidere le aree da escludere dal suo passaggio. Può scansionare e memorizzare fino a quattro mappe diverse, il che è molto utile per le case situate su più piani.

Imbattibile l’autonomia, di ben 3 ore (180 minuti), e si ricarica in modo automatico. Così come la capienza del contenitore per la polvere, fino a 470 ml e del serbatoio dell’acqua che arriva a 350 ml. Ciò significa che andrà riempito e svuotato dopo molti giorni. Ma non finisce qui: la presenza di un serbatoio dell’acqua elettronico mantiene il mocio umido durante la pulizia e può regolare il flusso d’acqua in base alle diverse preferenze. Puoi gestirlo tramite assistenti vocali Alexa e Google Assistant, oppure con l’app.

