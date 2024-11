Amazon, ecco i robot aspirapolvere da comprare al Black Friday

Fonte foto: Amazon

Tra gli elettrodomestici più ricercati e acquistati durante il Black Friday ci sono sicuramente i robot aspirapolvere. Diventati oramai un must have per tantissime famiglie italiane, questi elettrodomestici compatti hanno dimostrato quanto siano comodi e semplici da utilizzare. Semplificano la pulizia quotidiana dell’abitazione e ti permettono di dedicare più tempo ai tuoi hobby.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcuni dei migliori robot aspirapolvere (e alcuni modelli anche lavapavimenti) disponibili in offerta su Amazon con sconti che spesso superano anche il 50%. Come ad esempio il roborock Q5 Pro che trovi con un ottimo sconto del 71% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi solamente poco più di 150 euro. In promo troviamo anche modelli con tecnologie più avanzate e dotati della stazione per lo svuotamento automatico. Il costo è superiore, ma offrono dei vantaggi extra tutt’altro che banali. A voi non resta che scegliere quello che più si adatta alle vostre esigenze.

Il roborock Q5 Pro è il robot aspirapolvere che sta facendo più parlare di sé in questi primi giorni di Black Friday e il motivo è abbastanza semplice: lo sconto del 71% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Il robot aspirapolvere, infatti, è disponibile a soli 159,99 euro con un risparmio di quasi 400 euro su quello di listino. Un vero affare da non farsi scappare anche grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento a rate.

Il robot aspirapolvere ha dimensioni abbastanza compatte, ma è dotato comunque di un’ottima potenza di aspirazione ed è anche in grado di lavare il pavimento. Tutto in una sola passata. Rispetto ai normali robot aspirapolvere ha anche un serbatoio maggiorato in modo da raccogliere ancora più polvere. Sulla scocca non mancano i sensori intelligenti con mappa tutta l’abitazione e riesce a evitare anche gli ostacoli. Lo puoi controllare anche tramite l’app dello smartphone e impostare delle zone vietate dove non pulire.

Stessa azienda, robot leggermente differente. Il roborock Q7 Max+ è un robot aspirapolvere dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico. Quando il robot ha terminato la sua pulizia quotidiana torna alla base e "scarica" tutto lo sporco accumulato nella stazione, così non devi ogni volta svuotare il serbatoio dello sporco. Buona potenza di aspirazione, riesce a coprire un’area di circa 300 metri quadrati. E lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Grazie alla promo per il Black Friday lo trovi con un doppio sconto che fa scendere il prezzo a soli 299 euro e lo paghi esattamente la metà. Per vedere il prezzo completo devi aprire la pagina prodotto e applicare il buono da 20 euro.

Modello entry level di iRobot, il robot aspirapolvere Roomba Combo Essential fa al caso vostro se volete spendere poco, ma allo stesso tempo siete alla ricerca di un robot potente e che assicura un’ottima pulizia di casa. Oggi lo trovate su Amazon con uno sconto del 40% e lo pagate solamente 179,90 euro. Puoi scegliere tra tre diversi livelli di aspirazione e grazie al sistema di navigazione intelligente riesce a mappare perfettamente tutto l’ambiente circostante. Compatibile con i principali assistenti vocali, la trovi in offerta a un prezzo veramente unico grazie alla promo Black Friday.

Se volete spendere meno di 100 euro per acquistare il nuovo robot aspirapolvere, questa è l’offerta che fa al caso vostro. Trovate questo modello Lefant in promo con uno sconto del 63% che fa scendere il prezzo a soli 89,99 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Rispetto a modelli più costosi e quotati ha sicuramente qualche caratteristica e funzionalità in meno, ma questo non vuol dire che non sia valido. Anzi, tutt’altro. Pulisce ottimamente il pavimento e lo puoi anche controllare da remoto con l’app dello smartphone o con gli assistenti vocali. Ideale anche se hai degli animali domestici in casa.

Altro robot aspirapolvere disponibile con uno sconto mai visto prima. Parliamo del Philips HomeRun Serie 3000 disponibile su Amazon con uno sconto del 60% e lo pagate solamente 199,99 euro. Il merito è della promo Black Friday e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 40 euro al mese. Oltre ad aspirare la polvere, questo utile robot aspirapolvere è anche in grado di lavare il pavimento, il tutto in un unico gesto. Navigazione laser che gli permette di riconoscere gli ostacoli e ha un’autonomia di circa 200 minuti. Promo esclusiva Amazon da non farsi scappare.

Alziamo un po’ il livello con il robot aspirapolvere iRobot Roomba J7. Modello top di gamma con tecnologie e caratteristiche innovative, sta catturando l’attenzione in questo Black Friday grazie allo sconto del 46% che fa scendere il prezzo a soli 379 euro, con un risparmio superiore ai 300 euro rispetto a quello di listino. Grande potenza di aspirazione anche grazie alla presenza di 2 spazzole che raccolgono tutto lo sporco che trovano sulla loro strada. Adatto a chi ha animali domestici in casa, l’innovativo sistema di navigazione e di mappatura fornisce una ricostruzione precisa della tua abitazione. Lo puoi controllare e gestire facilmente tramite l’app dello smartphone o impartendo un ordine con l’assistente vocale.

Se cerchi un robot aspirapolvere e lavapavimenti con una grandissima potenza di aspirazione e con la stazione per lo svuotamento automatico, l’Ecovacs T30S Pro è il modello che fa per te. Parliamo di un robot lanciato sul mercato da poco tempo e che ha pochi rivali sul mercato. Tecnologia antigroviglio per funzionare sempre alla massima potenza, mappatura intelligente e riconoscimento degli ostacoli con il sistema TrueDetect 3D 3.0 e utilizzo dell’intelligenza artificiale per scovare anche le macchie più piccole. L’autonomia della batteria raggiunge i 350 minuti, uno dei valori più elevati per l’intero settore. Grazie allo sconto Black Friday del 36% la paghi 699 euro e ne risparmi ben quattrocento rispetto a quello consigliato.

"Ultra Complete" dovrebbe già dare l’idea delle caratteristiche di questo ottimo robot aspirapolvere. Parliamo del dreame X40 Ultra Complete, uno dei migliori del settore, disponibile in offerta su Amazon con uno sconto di ben 400 euro che fa scendere il prezzo a 1099 euro. Un prezzo non alla portata di tutti, ma parliamo di uno dei migliori modelli che puoi trovare oggi sul mercato. I sensori riconoscono il pavimento e gli ostacoli presenti nella vicinanze e nel caso sollevano leggermente il robot per non creare problemi o danni. Grandissima potenza di aspirazione ed è anche in grado di pulire autonomamente lo straccio. Un robot con pochi eguali e che difficilmente ti deluderà.

