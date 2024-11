Amazon, il prezzo di questo robot aspirapolvere è crollato: 71% di sconto

Il roborock Q5 Pro è disponibile in offerta con uno sconto del 71% e risparmi quasi 400 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero

Fonte foto: roborock

Solitamente si aspetta il Black Friday per fare dei buoni affari e ci si accontenta di risparmiare il 30%-40% sul prezzo di listino. Ci sono delle occasioni però, in cui le nostre aspettative vengono superate e vanno ben oltre la nostra immaginazione. Succede quando un prodotto di un brand famoso e riconosciuto per le sue qualità è disponibile in promo con uno sconto vertiginoso. È esattamente quello che accade oggi con il robot aspirapolvere roborock Q5 Pro disponibile in offerta su Amazon con uno sconto del 71% che fa crollare letteralmente il prezzo. Non si tratta di un errore di battitura: basta cliccare sul banner in basso e accedere alla pagina prodotto e vedrete che lo sconto sul prezzo consigliato è proprio del 71%. Il risparmio è considerevole: quasi 400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate.

Il robot aspirapolvere di roborock è uno dei protagonisti assoluti di questo Black Friday e non a caso è uno dei più venduti. Oltre ad avere una potenza di aspirazione elevata, il robot aspirapolvere è anche in grado di lavare il pavimento, permettendoti di risparmiare tempo prezioso da dedicare ai tuoi hobby. I sensori posti sulla scocca mappano alla perfezione ogni stanza e lo puoi controllare anche tramite l’app dello smartphone. A questo prezzo difficilmente trovi qualcosa di meglio sul mercato.

roborock Q5 Pro

roborock Q5 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per questo ottimo robot aspirapolvere. Da oggi è disponibile con uno sconto del 71% che fa scendere il prezzo a soli 159,99 euro. Inutile dire che si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web per questo dispositivo. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Inoltre, per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2025. In queste settimane la puoi testare a fondo e convincerti del fatto che è il robot aspirapolvere perfetto per le tue esigenze.

roborock Q5 Pro

roborock Q5 Pro: le caratteristiche tecniche

Il miglior compagno per le pulizie domestiche. Il robot aspirapolvere roborock Q5 Pro ha tutto quello che richiedi solitamente a un dispositivo di questo genere, a partire da una grande potenza di aspirazione che permette di avere il pavimento pulito già alla prima passata. Riesci a raccogliere anche i peli degli animali domestici e si adatta a qualsiasi tipologia di pavimento. Roborock ha dotato il suo robot della spazzola DuoRoller progettata appositamente per non aggrovigliarsi con i tappeti e per raccogliere facilmente anche i peli degli animali.

Oltre ad aspirare la polvere, lava anche il pavimento, tutto in una sola passata. Il cestino della polvere è più grande rispetto al nomale per rendere più efficiente la pulizia dell’ambiente domestico. Sulla scocca sono posizionati i sensori LiDAR per una mappatura precisa di ogni stanza dell’abitazione. Tramite l’app puoi scegliere quali stanza pulire e controllare in tempo reale come sta andando la pulizia della tua casa. Ottima anche l’autonomia che permette di utilizzarlo continuamente per alcune ore prima di tornare alla base di ricarica. Chiudiamo con una caratteristica molto utile: puoi gestire il robot anche con un semplice comando vocale grazie al supporto ad Alexa, Google Assistente e Siri.

roborock Q5 Pro