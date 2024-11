Roborock Q5 Pro+, doppio sconto col Black Friday di Amazon: prezzo stracciato

Fonte foto: roborock

I robot aspirapolvere e lavapavimenti stanno conquistando rapidamente terreno nel mondo dei sistemi per la pulizia domestica, rappresentando una soluzione efficiente per prendersi cura al meglio della propria abitazione, anche se in molti casi i prezzi non sono proprio accessibili.

Per acquistare il dispositivo giusto e non pentirsene le cose da fare sono essenzialmente due: puntare a un prodotto di fascia media che, al netto di qualche rinuncia, saprà garantire ottime prestazioni e, ovviamente, cercare l’offerta migliore su Amazon.

E in occasione del Black Friday 2024 arrivano sull’e-commerce gli sconti di Roborock che propone molti dei suoi robot per la pulizia a prezzi molto interessanti, come il Roborock Q5 Pro+ che può essere portato a casa per meno di 300 euro.

Roborock Q5 Pro Plus – Aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento automatica

Roborock Q5 Pro+: caratteristiche tecniche

Roborock Q5 Pro+ è un robot aspirapolvere e lavapavimenti composto dalla classica unità circolare e dalla stazione di ricarica e svuotamento.

Sotto al robot c’è spazzola laterale rotante utile per spostare la sporcizia raccolta in giro per casa e indirizzarla verso la bocca di aspirazione centrale che ha una potenza di 5.500 Pascal. Al centro, c’è anche una doppia spazzola in gomma Duo Roller utile per raccogliere capelli e peli di animali evitando grovigli.

Il contenitore per la raccolta della polvere è da 770 ml. Il serbatoio dell’acqua per la pulizia è da 180 ml. A differenza della maggior parte dei robot oggi in commercio, che utilizzano due moci rotanti per lavare il pavimento, Roborock Q5 Pro+ ripropone la configurazione a singolo mocio vibrante. Tale mocio è, se serve, facilmente rimovibile per utilizzare il dispositivo solo in modalità aspirapolvere.

La batteria ha una capacità di 5.200 mAh e Roborock stima un’autonomia di circa 240 minuti oppure circa 350 mq di superficie.

Per muoversi dentro l’abitazione questo dispositivo utilizza un sistema di navigazione LiDAR PreciSense, progettato per mappare dettagliatamente i vari ambienti e spostarsi al loro interno in completa autonomia, evitando gli ostacoli grazie ai sensori integrati.

Per gestire le funzioni del robot si può utilizzare l’app ufficiale di Roborock che permette di monitorare lo stato del robot, definire i percorsi e le routine di pulizia in base alle proprie esigenze e al tipo di abitazione. Il device può essere utilizzato anche con i comandi vocali tramite Alexa, Google Home e Siri.

Infine, per quanto riguarda la stazione di ricarica e svuotamento, questa contiene un sacchetto per la raccolta della polvere da 2,5 litri, che permette all’utente di utilizzare il robot fino a 7 settimane prima di doverlo svuotare.

Roborock Q5 Pro+: l’offerta su Amazon

Roborock Q5 Pro+ ha un prezzo di listino di 549 euro ma grazie alle offerte del Black Friday di Amazon può essere acquistato a 429,99 euro (-22%, -119,01 euro) a cui bisogna aggiungere un ulteriore coupon di sconto di 130 euro che porta il prezzo finale a 299,99 euro. Per un robot così completo è un prezzo davvero stracciato.

Roborock Q5 Pro Plus – Aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento automatica