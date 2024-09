Roborock Qrevo Curv e Edge ufficiali: caratteristiche e prezzi

Fonte foto: Roborock

Roborock rafforza la sua gamma di prodotti presentando i nuovi Roborock Qrevo Curv e Edge. Si tratta di due robot aspirapolvere che introducono il sistema AdaptiLift per migliorare la pulizia su tutti i tipi di pavimento. Il Qrevo Curv è già acquistabile in Italia ed è disponibile anche su Amazon. Roborock ha appena lanciato anche il nuovo aspirapolvere wireless H5.

Roborock Qrevo Curv – Robot autonomo lava e aspira

Roborock Qrevo Curv: caratteristiche e prezzo

Il nuovo Roborock Qrevo Curv va ad arricchire la gamma di robot aspirapolvere della serie Qrevo di Roborock. Il modello in questione è dotato del telaio AdaptiLift, in grado di adattarsi a diversi tipi di pavimento grazie a un particolare sistema intelligente in grado di sollevare lo chassis.

Questo sistema prevede un controllo a tre ruote, con la possibilità di raggiungere fino a 10 mm in altezza e di superare soglie a doppio livello, fino a 4 cm di altezza. AdaptiLift permette di includere nella pulizia anche tappetti a pelo medio-lungo, senza rischiare di bagnarli.

Il robot, inoltre, può sfruttare una potenza di aspirazione HyperFroce di 18.500 Pa ed include la tecnologia FlexiArm Design Side Brush, con un braccio robotico in grado di raggiungere i bordi per una pulizia completa.

Roborock Qrevo Curv è dotato anche del sistema anti-grovigli con spazzola principale DuoDivide e della spazzola laterale ad arco FlexiArm. C’è anche una batteria da 6.400 mAh con un’autonomia (in modalità Quiet Mode) che può arrivare a 240 minuti. Il robot è in grado di riconoscere gli ostacoli, con sistema di navigazione LDS Laser.

La dotazione comprende anche la stazione di ricarica multifunzionale 3.0, in grado di effettuare il lavaggio dei moci (con una temperatura di 75° C). Tramite il comando Hello Rocky, è possibile interagire con l’assistente vocale intelligente, per gestire con comandi vocali le varie funzionalità di pulizia. Questo sistema funziona anche senza connettere alla rete Wi-Fi il robot.

Roborock Qrevo Curv è disponibile da subito in Italia ed è acquistabile anche tramite Amazon, con un prezzo consigliato id 1.499,99 euro.

Roborock Qrevo Edge: caratteristiche e prezzo

Ad arricchire la gamma Roborock c’è anche il nuovo Roborock Qrevo Edge che riprende la scheda tecnica e le funzionalità della versione Curv.

Anche questo robot, infatti, può sfruttare il nuovo telaio AdaptiLift, che migliora la capacità di pulizia su varie tipologie di pavimento e in diversi ambienti domestici.

Il nuovo modello, inoltre, ripropone il duplice sistema anti-grovigli (spazzola principale DuoDivide e spazzola laterale FlexiArm) ed ha una potenza di aspirazione di 18.500 Pa, con anche la possibilità di sfruttare la tecnologia FlexiArm e la stazione di ricarica multi-funzione 3.0 (ma con una forma differente e leggermente più alta rispetto alla versione Curv).

Per il momento, l’azienda non ha ancora comunicato prezzi e tempi di commercializzazione del nuovo Roborock Qrevo Edge. Ulteriori aggiornamenti sulla questione arriveranno nelle prossime settimane.