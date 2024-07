Fonte foto: roborock

Quando si acquista un robot aspirapolvere e lavapavimenti le opzioni a disposizione degli utenti sono molte ma non tutte hanno prezzi accessibili e, soprattutto i top di gamma, possono arrivare a cifre altissime.

Fortunatamente, però, le alternative esistono e alcuni brand propongono ai consumatori degli ottimi robot di fascia media che non hanno nulla da invidiare ai prodotti di categoria superiore, come il Roborock S8, ad esempio.

Parliamo di un dispositivo efficiente e con tante funzionalità che gli consentono di adattarsi facilmente a qualsiasi ambiente domestico e garantire sempre una pulizia ottimale, anche in caso di sporco ostinato.

Inoltre, con le offerte su Amazon il prezzo è davvero molto interessante, scendendo al di sotto dei 500 euro, la scelta migliore per acquistare un ottimo robot aspirapolvere e lavapavimenti e dimenticarsi delle pulizie di casa.

Roborock S8 – Aspirapolvere e lavapavimenti – Potenza di aspirazione di 6.000 Pa

Roborock S8: caratteristiche tecniche

Roborock S8 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti senza stazione di svuotamento automatico. Trovano posto sotto l’unità una spazzola laterale rotante e una spazzola DuoRoller centrale che viene utilizzata dal device per evitare grovigli di peli e capelli. La potenza di aspirazione è di 6.000 Pa con tecnologia HyperForce, e promette un’aspirazione ottimale su qualsiasi tipo di superficie.

Con Carpet Boost+, inoltre, il dispositivo lavora in maniera più che efficiente anche sui tappeti, andando ad eliminare efficacemente qualsiasi tipo di sporcizia. Il serbatoio interno per la raccolta dello sporco è da 400 ml.

Non manca, naturalmente, un mocio con tecnologia VibraRise 2.0 che applica velocità e pressione costante sul pavimento, riuscendo a rimuovere anche lo sporco più ostinato. In più quando il robot rileva un tappeto il pannetto può essere sollevato fino a 5 mm per evitare di bagnarlo. La vaschetta per l’acqua è da 300 ml.

Per spostarsi dentro gli ambienti domestici, c’è un sistema di navigazione LiDAR PreciSense. Con la tecnologia di imaging a infrarossi e il sistema di aggiramento degli ostacoli, invece, il robot può muoversi agevolmente, schivando qualsiasi oggetto sulla sua strada (animali e persone incluse).

Utilizzando l’app ufficiale Roborock è possibile gestire le varie funzionalità del dispositivo, verificarne lo stato, mappare l’abitazione e impostare le routine di pulizia. Sempre dall’app si possono personalizzare anche i comandi vocali.

La batteria ha una capacità di 5.200 mAh e consente al device di coprire abitazioni fino a 200 mq.

Roborock S8: l’offerta su Amazon

Roborock S8 di listino ha un costo di 599 euro ma grazie al coupon offerto da Amazon si può ottenere uno sconto di 120 euro scendendo fino a 479 euro, un prezzo molto interessante che rende un po’ più semplice portare a casa un robot per le pulizie efficiente e in grado di adattarsi facilmente a qualsiasi situazione.

