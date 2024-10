Roborock Q8 Max, al minimo storico con la Festa delle Offerte Prime

Roborock Q8 Max è un robot per le pulizie di fascia media, un prodotto molto efficiente che col doppio sconto per la Festa delle Offerte Prime costa pochissimo

Fonte foto: Roborock

Grazie alla Festa delle Offerte Prime anche acquistare un robot aspirapolvere e lavapavimenti diventa un po’ più facile e gli utenti possono accedere a sconti davvero irripetibili su moltissimi prodotti.

Tra i più interessanti quello sul Roborock Q8 Max, un dispositivo per la pulizia di fascia media, che si distingue dalla concorrenza per una grande semplicità di utilizzo, una buona efficienza e, chiaramente, un prezzo decisamente accessibile.

Grazie ad Amazon, però, l’offerta è davvero irripetibile e si può portare a casa questo robot aspirapolvere e lavapavimenti con un doppio sconto, col prezzo che arriva al minimo storico, scendendo sotto i 300 euro. Un’occasione irripetibile che deve essere colta al volo.

Roborock Q8 Max – Aspirapolvere e lavapavimenti – Potenza di aspirazione 5.500 Pa

Roborock Q8 Max: caratteristiche tecniche

Roborock Q8 Max è un robot aspirapolvere e lavapavimenti senza stazione di ricarica e svuotamento automatico.

Sotto all’unità trova posto una spazzola laterale rotante che raccoglie polvere e sporco in giro per casa, indirizzandoli verso la bocca di aspirazione centrale, che ha una potenza di 5.500 Pascal. Presente anche la doppia spazzola centrale in gomma Duo Roller, utile per raccogliere anche capelli e peli di animali evitando grovigli. Il cassetto per la raccolta della polvere è da 770 ml.

Con la funzione Automatic Carpet Boost, inoltre, il device aumenta in automatico la potenza di aspirazione quando viene rilevato un tappeto, per una pulizia ancora più efficiente. Sotto al robot c’è anche il classico mocio, utile per lavare i pavimenti e che può essere facilmente rimosso dall’utente per utilizzare solo le funzioni per l’aspirazione.

Per muoversi all’interno dell’abitazione il device utilizza il sistema di navigazione LiDAR PreciSense, in grado di creare una mappa estremamente dettagliata degli ambienti domestici. Inoltre grazie alla tecnologia Obstacle Avoidance è in grado anche di rilevare gli ostacoli in tempo reale ed evitarli senza grosse difficoltà.

Tramite l’app ufficiale di roborock l’utente può monitorare lo stato del robot, mappare l’abitazione, definire i percorsi e i piani di pulizia e impostare le varie routine per la pulizia. Il dispositivo può essere utilizzato anche con i comandi vocali tramite Alexa, Google Home o Siri.

La batteria è da 5.200 mAh e garantisce il funzionamento del robot per circa 4 ore di utilizzo ininterrotto oppure la pulizia completa di case fino a 300 mq.

Roborock Q8 Max: l’offerta su Amazon

Roborock Q8 Max ha un prezzo di listino di 449 euro, tuttavia grazie alla Festa delle Offerte Prime, per le prossime ore si scende a 329,99 euro (-27%, -119,01 euro) a cui bisogna aggiungere un ulteriore coupon di sconto di 30 euro applicabile al check-out che porta il prezzo finale a 299,99 euro.

