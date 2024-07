Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Fonte foto: Roborock

Tornano su Amazon i saldi di Roborock, pronti ad aiutare gli utenti nell’acquisto del proprio robot per la pulizia di casa. Tra le offerte più interessanti, spicca sicuramente quella per il top di gamma dell’azienda, il Roborock S8 Pro Ultra un dispositivo potente e versatile, con tante funzionalità smart per prendersi cura al meglio della propria abitazione.

Con gli sconti sull’e-commerce, il prezzo scende addirittura sotto i 1.000 euro, un’occasione irripetibile che può convincere gli indecisi a fare il grande passo e portare a casa un prodotto top di gamma dalle grandi potenzialità che renderà le operazioni di pulizia un gioco da ragazzi.

Roborock S8 Pro Ultra – Aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento automatica

Roborock S8 Pro Ultra: caratteristiche tecniche

Roborock S8 Pro Ultra è un’aspirapolvere e lavapavimenti composto dal classico robot circolare e da una stazione di ricarica e svuotamento.

Sotto l’unità trova posto una spazzola laterale rotante che ha il compito di raccoglie lo sporco in giro per casa e inviarlo verso bocca di aspirazione centrale, che ha una potenza di aspirazione di 6.000 Pascal. Qui c’è anche una spazzola DuoRoller Riser che evita i grovigli di capelli e peli di animali. Utilizzando la tecnologia Carpet Boost+ il device riesce a riconoscere i tappeti e aumentare la potenza di aspirazione per rimuovere qualsiasi tipo di sporco.

Sotto al robot troviamo anche un mocio che, sfruttando la tecnologia VibraRise 2.0, è in grado di lavare i pavimenti applicando velocità e pressione costanti sulle superfici per eliminare anche lo sporco incrostato. In caso di tappeti o altre superfici delicate, il mocio può sollevarsi automaticamente evitando di bagnarli.

Per spostarsi all’interno degli ambienti domestici, Roborock S8 Pro Ultra utilizza un sistema per la navigazione LiDAR PreciSense, che consente di mappare l’abitazione e, grazie alla tecnologia di imaging a infrarossi e al sistema di aggiramento degli ostacoli, riesce anche a evitare qualsiasi oggetto sulla sua strada.

Tramite l’app ufficiale Roborock è possibile monitorare lo stato del robot, mappare l’abitazione, selezionare le modalità di pulizia e definire una routine personalizzata per consentire al dispositivo di adattarsi ai vari ambienti domestici e alle esigenze degli utenti. Presente anche la sezione per impostare gli assistenti vocali e utilizzare il robot solo con la propria voce.

Per quanto riguarda la batteria il produttore non ha fornito informazioni ufficiali ma il robot è compatibile con la ricarica rapida il 30% più veloce rispetto al precedente modello.

Parlando della stazione di ricarica, al suo interno troviamo la vaschetta per l’acqua pulita, quella per l’acqua sporca e il sacchetto per la raccolta della polvere che può essere svuotato ogni 7 settimane circa. Qui è anche possibile lavare e asciugare i mop, così da evitare muffa e di cattivi odori dovuti all’umidità.

Roborock S8 Pro Ultra: l’offerta su Amazon

Roborock S8 Pro Ultra è un prodotto di fascia alta e ha un prezzo di listino di 1.499 euro. Tuttavia con le offerte Amazon si scende fino a 1.099 euro (-27%, -400 euro), inoltre grazie a un coupon sconto offerto dall’e-commerce è possibile scendere di altri 100 euro arrivando a un prezzo finale di 999 euro.

