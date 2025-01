Roborock Saros Z70: il robot aspirapolvere che sposta i calzini stupisce al CES 2025

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Roborock

Al CES 2025 Roborock ha presentato un robot aspirapolvere e lavapavimenti unico nel suo genere, il Saros Z70, caratterizzato dalle migliori tecnologie dell’azienda cinese e dal sistema OmniGrip, braccio robotico a 5 assi utile per afferrare e spostare piccoli oggetti in giro per casa. Oltre a questo, non manca un sistema di navigazione avanzata potenziato dall’intelligenza artificiale e buona parte delle funzioni già viste su altri top di gamma di Roborock che aiutano l’utente a prendersi cura al meglio della propria abitazione, automatizzando quasi totalmente tutte le operazioni di pulizia.

Roborock Saros Z70: scheda tecnica

Roborock Saros Z70 è il primo robot aspirapolvere e lavapavimenti con tecnologia OmniGrip che permette a questo dispositivo di rilevare gli ostacoli sul suo cammino e, in caso di oggetti di dimensioni ridotte (come calzini, fazzoletti o calzature leggere) di afferrarli e spostarli altrove. Un sistema sicuramente ingegnoso che, assicura l’azienda produttrice, è destinato a ricevere diversi aggiornamenti futuri che gli consentiranno di interagire e spostare anche altre tipologie di oggetti.

L’OmniGrip lavora in sincrono con l’intelligenza artificiale StarSight Autonomous System 2.0 a bordo del robot, un sistema di navigazione avanzato che sfrutta i sensori 3D Time-of-Flight (ToF) a doppia luce e una una telecamera RGB potenziata dall’AI che aiutano il robot a mappare in 3D l’abitazione, riuscendo a classificare fino a 108 diversi tipi di ostacoli. In più, utilizzando dei sensori di precisione, una fotocamera e una luce LED OmniGrip riesce anche a determinare il contesto in cui opera e se l’oggetto che afferra è troppo pesante.

Grazie alla tecnologia VertiBeam Lateral Obstacle Avoidance il dispositivo può contare anche su un laser verticale che analizza le superfici, garantendo una navigazione più sicura e precisa in qualsiasi condizione di utilizzo. Il funzionamento è molto intuitivo: una volta mappato l’ambiente, il robot inizia la regolare routine di pulizia, finita la prima sessione torna indietro e, utilizzando il braccetto, rimuove gli ostacoli rilevati e pulisce le zone precedentemente ostruite. Come al solito, tutte le funzioni possono essere gestite tramite l’app Roborock, dalla quale l’utente può decidere anche di disattivare OmniGrip oppure regolarne le varie impostazioni.

Per quanto riguarda, invece, le funzioni più classiche, questo robot aspirapolvere ha una potenza di spirazione di 22.000 Pa. Sotto all’unità c’è anche spazzola laterale FlexiArm Riser (con un braccetto che si estende per raggiungere gli angoli) e una spazzola centrale FreeFlow con tecnologia antigroviglio. Non mancano, naturalmente, nemmeno i due panni rotanti utili per il lavaggio del pavimento che possono essere sollevati fino a 2,2 cm.

Tra le altre funzioni a bordo, anche quelle dedicate agli animali domestici come Video Call & Cruise utili per controllare la casa da remoto e assicurarsi che l’animale stia bene, Pet Snaps per scattare foto e Cerca l’animale domestico.

Il Roborock Saros Z70 può essere utilizzato anche con la stazione di ricarica e svuotamento Multifunctional Dock 4.0, che permette di lavare i mop con acqua calda a 80°C, di rimuovere i pannetti quando il robot è impostato in modalità aspirazione e garantisce anche la ricarica intelligente del dispositivo.

Roborock Saros Z70: prezzo e disponibilità

Il nuovo Roborock Saros Z70 sarà disponibile anche in Italia nel corso del primo semestre 2025. Al momento, però, l’azienda produttrice non ha ancora comunicato ufficialmente il prezzo di listino di questo dispositivo.