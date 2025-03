Roborock Saros 10 e Saros 10R arrivano in Italia

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Roborock porta in Italia due nuovi robot aspirapolvere lavapavimenti di fascia alta, dotati delle migliori tecnologie oggi disponibili e diversi tra loro per il sistema di lavaggio

Fonte foto: Roborock

Roborock, produttore di device smart per la pulizia domestica, ha annunciato l’arrivo in Italia di due nuovi robot aspirapolvere: Roborock Saros 10 e Saros 10R. Questi modelli ampliano la gamma di prodotti Roborock disponibili sul mercato italiano, che include anche soluzioni avanzate come il Saros Z70, dotato di un braccio robotico intelligente.

I due prodotti sono molto simili e hanno lo stesso prezzo, ma differiscono principalmente per una scelta tecnica: Roborock Saros 10 è dotato di un unico pannetto vibrante, mentre Roborock Saros 10R è dotato di due moci rotanti.

Roborock Saros 10: caratteristiche e prezzo

Il Roborock Saros 10 è dotato di un sistema di navigazione RetractSense, composto da un modulo Laser Distance Sensor (LDS) e un sensore RangeFinder Time-of-Flight (ToF).

Questo sistema consente al robot di mappare l’ambiente circostante e di rilevare l’altezza degli spazi bassi. Il modulo LDS è progettato per ritrarsi quando il robot entra in zone anguste: la torretta si abbassa e il robot riesce a passare sotto mobili molto bassi, sanitari sospesi e in altri spazi altrimenti inaccessibili.

Saros 10 sfrutt anche la tecnologia VertiBeam Lateral Obstacle Avoidance, utile per ridurre gli urti contro pareti o mobili irregolari.

Il robot ha un sistema Dual Anti-Tangle, che comprende una spazzola principale DuoDivide e una spazzola laterale FlexiArm Riser sollevabile. Ha una potenza di aspirazione di 22.000 Pa e una ricarica rapida in 2,5 ore.

Il Saros 10 utilizza la tecnologia VibraRise di Roborock, con un mocio più assorbente e due zone di vibrazione. Il mocio vibra 4.000 volte al minuto e applica una pressione fino a 8 newton.

Il robot è compatibile con la stazione base RockDock Ultra 2.0, con finitura in vetro temperato e un accesso semplificato al contenitore e ai serbatoi. La stazione permette il lavaggio del panno a caldo, la rimozione automatica del panno e la ricarica rapida. Il lavaggio del mocio nella base RockDock Ultra 2.0 avviene con acqua calda a 80 ℃.

L’app Roborock è stata aggiornata con Roborock SmartPlan 2.0, che utilizza l’intelligenza artificiale per personalizzare le impostazioni di pulizia.

Roborock Saros 10 sarà disponibile dal 20 marzo, sia online che presso i rivenditori autorizzati, al prezzo di 1.499 euro.

Roborock Saros 10R: caratteristiche e prezzo

Il Roborock Saros 10R utilizza il sistema di navigazione StarSight 2.0, lo stesso del Saros Z70. Questo sistema si basa sulla tecnologia 3D Time-Of-Flight (ToF) a doppia luce e telecamere RGB potenziate dall’intelligenza artificiale. Il sistema StarSight Autonomous System 2.0 utilizza il machine learning e l’AI per rilevare fino a 108 ostacoli diversi.

Come il Saros 10, il modello 10R possiede la tecnologia VertiBeam Lateral Obstacle Avoidance. Ha un design ultra sottile e il telaio AdaptiLift, che regola l’altezza per superare ostacoli e tappeti. È dotato di un doppio sistema anti groviglio, con spazzola principale DuoDivide e una laterale FlexiArm Riser sollevabile.

La ricarica rapida richiede 2,5 ore e il lavaggio del mocio avviene con acqua calda a 80 ℃ nella base Multifunctional Dock 4.0. Anche questo modello ha la tecnologia Roborock SmartPlan 2.0, il comando vocale “Hello, Rocky!”, è compatibile con Amazon Alexa, Siri Shortcuts e Google Home e riceverà il protocollo Matter 1.4 tramite aggiornamenti OTA.

Roborock Saros 10R sarà disponibile dal 20 marzo, online e nello store ufficiale di Roborock, al prezzo di 1.499,99 euro.