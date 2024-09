Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Tra le tante novità svelate da Roborock ad IFA 2024 per il mercato europeo c’è anche il nuovo Roborock Qrevo Slim. Si tratta di un robot aspirapolvere con sistema di navigazione 3D ToF e dimensioni compatte che punta a diventare uno dei modelli principali della gamma del brand, andando ad affiancare altre novità recenti, sempre svelate ad IFA, come i nuovi Qrevo Curv ed Edge oltre all’aspirapolvere wireless H5. Il Qrevo Slim sta per arrivare anche sul mercato italiano.

Roborock Qrevo Slim: caratteristiche tecniche

Il Roborock Qrevo Slim rappresenta un’importante aggiunta alla gamma del brand: si tratta, infatti del robot aspirapolvere dotato di sistema di navigazione 3D ToF più sottile al mondo, con un’altezza di appena 8,2 cm che consente al modello di poter passare sotto i mobili e raggiungere aree normalmente difficili da pulire.

Il sistema di navigazione StarSight Autonomous (realizzato da Roborock con Infineon, pmd e OFlim dopo un lavoro di sviluppo durato oltre 5 anni) è dotato di tecnologia 3D ToF a doppio laser con oltre 21.600 punti di rilevamento e una frequenza di campionamento di 38.400 Hz.

Per il riconoscimento degli ostacoli, inoltre, è inclusa una fotocamera RGB. Secondo l’azienda, il robot è in grado di riconoscere fino a 73 tipi di ostacoli (c’è anche la funzione di riconoscimento degli animali domestici). Il robot è dotato di spazzole FlexiArm e DuoRoller Riser oltre che del mocio laterale estensibile. La potenza di aspirazione è pari a 11.000 Pa, con una rumorosità che arriva, in modalità bilanciata, a 67 dB.

C’è anche la stazione di ricarica multifunzione 3.0, con funzione di lavaggio del mocio, con asciugatura ad aria calda, e sistema di svuotamento automatico della polvere e di riempimento automatico del serbatoio del robot. Qrevo Slim permette anche l’utilizzo dell’assistente vocale intelligente, con il comando Hello Rocky oltre al controllo via app, con tutte le funzioni smart tipiche dei prodotti dell’ecosistema Roborock. Il robot integra una batteria da 5.200 mAh che garantisce fino a 180 minuti di funzionamento, in modalità silenziosa.

Roborock Qrevo Slim: prezzo e disponibilità

Roborock ha confermato l’arrivo in Italia del nuovo Roborock Qrevo Slim. Il robot aspirapolvere sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo mese di ottobre 2024, con un prezzo di listino di 1.299,99 euro. L’azienda ha confermato che maggiori dettagli in merito al lancio del robot (data di disponibilità, canali di distribuzioni e eventuale promo lancio) saranno comunicati successivamente.